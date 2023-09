Reducción de la jornada laboral: "El objetivo es generar más puestos de empleo"

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, abrió el debate este martes sobre la reducción de la jornada laboral en Argentina, en base a siete proyectos que apuntan a modificar la ley vigente desde 1929 que establece 48 horas semanales.

“Se está tratando de hacer una modificación de la carga horaria con el objetivo de generar más puestos de empleo para cubrir la misma cantidad de horas productivas”, explicó el abogado laboralista Matías Desalvio en el programa Metaverso, de Ciudadano.News.

- ¿En qué posición queda el trabajador?

-El trabajador no se puede ver disminuido en su salario, se puede reducir la jornada laboral, pero eso no puede alterar el salario de los trabajadores que ya estén contratados entonces, tienen derechos adquiridos y eventualmente cualquier modificación que perjudique sus ingresos puede dar lugar a un reclamo y eventualmente ciertas medidas en caso de que no se adecuen a las pautas legales.

- ¿Cuán preparada está la Argentina para afrontar un cambio como este?

-Esto tiene que ser un sistema progresivo, no se puede implementar de un momento para otro y tampoco de un año para otro, es un proceso que lleva dos o cinco años para lograr la adecuación, fundamentalmente en las industrias que tienen gran cantidad de personal. Se puede llevar adelante, es una medida efectiva, sobre todo si viene acompañado de una política fiscal interesante donde se promueva la generación de puestos de trabajo. Hoy el pluriempleo es una realidad porque a la gente no le alcanza con un solo trabajo, muchas veces tienen dos trabajos, lo cual va en detrimento del descanso de los trabajadores, pero, creo que, a la larga, la medida, si no se ven afectados los salarios de los trabajadores que ya están contratados, es efectiva e interesante para realizar. Esto tiene que venir acompañado de la reforma integral de la Ley de Contrato de Trabajo que es muy antigua, aquí en el país se permitió el ingreso de plataformas digitales que cambiaron las reglas de juego y generaron situaciones desiguales para algunas empresas que están en el mismo rubro

- ¿Qué otros artículos hay que cambiar de la Ley de Contrato de Trabajo que ha quedado en el pasado?

-Se puede inclinar hacia un sistema como el que se utiliza en EEUU, donde las indemnizaciones se pactan al momento de comenzar la relación de trabajo, por ejemplo, poniendo una cláusula donde dice si es despedido dentro de los primeros cinco años le corresponde cobrar X cantidad de sueldo, eso se vive en EEUU donde miran muchos empresarios la cuestión de seguridad jurídica que es lo que siempre critican como que falta en Argentina y que no les permite llevar a cabo inversiones.