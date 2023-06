Reclamos de padres en una escuela de Las Compuertas por chicos descompuestos

Ante los reclamos de padres que se comunicaron con Ciudadano.News debido a la descompensación de alumnos por una supuesta pérdida de monóxido de carbono en la escuela Gascogne, de Las Compuertas, distrito de Luján de Cuyo, la Dirección General de Escuelas dio su versión de los hechos.

Al respecto, el organismo indicó que "por precaución se llevaron a siete estudiantes al Hospital Paroissien de Maipú y al Centro Médico de Las Compuertas. Estuvieron en observación, les dieron el alta, no tenían nada. Entre ayer y hoy hicieron pruebas para corroborar que esté todo bien y no han encontrado fallas hasta el momento".

"De los trabajos de hermeticidad, mucho más no puedo decir, ya que pertenece al Ministerio de Infraestructura y por eso las clases se suspendieron para hacer esos trabajos. Los chicos estuvieron en observación y están bien, según un parte médico del Ministerio de Salud", explicaron desde la cartera educativa.

Una madre dolida y preocupada

En tanto, Yesica, mamá de uno de los chicos afectados por el monóxido de carbono, le contó a este medio lo sucedido.

"Me llama una vecina contándome que mi hijo se desmayó en un acto de la escuela. En total eran siete niños que fueron atendidos por la ambulancia. A mí me mandan con cuatro compañeritos de él. Mi nene estaba bien, pero había otros chicos complicados", agregó.

"Nos mandaron al Centro de Salud 32 de Las Compuertas, los otros niños al Paroissien y luego al Notti. Luego nos pasan a pedir un aforo en la Comisaría 15ª de Carrodilla. Mi hijo se vuelve a descomponer y lo llevé al Hospital Fleming, donde estuvo dos horas con oxígeno, y los resultados demostraron que tenía 1.1 de monóxido de carbono", relató.

"También hubo una niña que se descompensó y fue llevada al Notti", dijo la mamá.

"Esto viene desde antes, ya hemos tenido intoxicados por monóxido, pero vemos que no se han arreglado todas las estufas. Miguel Gil, del Ministerio de Infraestructura, prometió arreglos y solo lo hizo en dos, las demás estufas siguieron quemando. Ahora no se ha hecho presente, por eso varios padres están enojados. Ahora la escuela no tiene gas porque lo han cortado para hacer todas las evaluaciones", aseguró.

Después expresó: "La directora de la escuela me acompañó y el vicedirector se quedó con policías, bomberos y Defensa Civil atendiendo. Por el lado de la DGE no se han aparecido. Este señor Miguel Gil no arregla nada. Promete y nunca pasa nada", se quejó Yésica.

"Del Gobierno no vino nadie, ni el intendente, ni nadie de ningún partido político. Este viernes nos reuniremos en la puerta del colegio, reclamando por el derecho de los niños", advirtió.

"Las maestras y docentes se han portado muy bien, pero fueron los únicos", comentó finalmente la señora.

Diagnóstico del Hospital Fleming del paciente menor de edad: