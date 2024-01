Por la crisis, el 46% de los argentinos no saldrá de vacaciones

Con la temporada de verano 2024 ya en marcha, el panorama no es alentador teniendo en cuenta que el sector augura bajos niveles de ocupación. En ese sentido, según relevó la Consultora D'Alessio IROL y Berensztein, la mitad de los argentinos no saldrá de vacaciones este verano.

“El ajuste no se toma vacaciones, porque va más allá del precio que ahora cobren los centros turísticos. La clase media va a estar muy ajustada, que es la que usualmente sale de vacaciones y necesita ese dinero, no hablo de los que pueden estar en un barco en Punta del Este, que es otro segmento y es muy chiquito, 4% de la población argentina”, afirmó Nora D'Alessio, vicepresidenta de la consultora D´Alessio Irol en el programa Metaverso, de Ciudadano.News.

-A la velocidad que avanzan los precios, la clase media, que ya venía golpeada, ¿no terminará de caerse del todo?

-Sí, pero la palabra clave de este año es 'esperanza'. Hay un punto interesante en la encuesta y es de qué va a depender ir o no de vacaciones,

Para el 40% de esta gente una razón es cómo veo el panorama económico, el 22% se fija en cuánto cuesta como una razón para no vacacionar.

-El informe dice que el 37% de los argentinos sí saldrá de vacaciones, ¿podemos descomponer ese porcentaje en turismo interno o externo?

-Hay tres lugares: primero la Costa argentina, estamos con 35%, casi cuatro de cada diez irán a la Costa; 3 de cada 10 irán al Sur, y 3 de cada 10 van a ir a algún lugar de las Sierras, después aparece que 1 de cada 10 a Mendoza y San Juan y al norte 1 de cada 10. El porcentaje de turistas al exterior, en general, es mucho menor, y en ese segmento se destacan Europa y Brasil. En general, son por excursiones completas o pasajes que ya fueron tomados pre elección.

-¿Y en cuánto a la cantidad de días de vacaciones?

-Ninguno va a superar los 10 días, solo un tercio piensa que se tomará más de 15 días, pero en general hasta una semana. Pero hay algo que interesa mucho y es cómo van a pagar, porque de cómo van a pagar es también cuánto les va a quedar a la gente, cómo estructuran sus vacaciones. El primer punto que llama la atención es que lo piensan pagar con efectivo o con tarjeta, los plásticos siempre presentes, pero hay un dato muy interesante, el dólar en efectivo y no solo por el descuento sino por el dinero que no está circulando de otra manera. La mitad dice que lo pagará en efectivo, lo cual es altísimo, pero cuando empezamos a dividir los universos económicos, los que más van a pagar en efectivo es la gente que tiene más ingresos, el medio alto; después recién los niveles medios y al final los niveles medio bajo, porque el bajo no se tomará vacaciones porque tiene que llegar a fin de mes.