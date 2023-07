Una joven salteña contó en redes sociales una situación aberrante que vivió días atrás cuando pidió un remis para llegar a su casa a salvo. La usuaria de Twitter contó que estaba en zona sudeste, en la casa de su prima, y decidió llamar a una reconocida remisería de la zona. Con mucha angustia, decidió compartir su historia "para que ninguna otra persona" pase por lo mismo.

“1:30 de la mañana y aún no logro sacarme de la cabeza la situación que me tocó vivir... 22:45, llamo un remis de San Cayetano, zona sudeste desde la casa de mi prima, para que me traiga a la mía. Le pido que vayamos bordeando el híper Libertad y me dice "conozco un camino y no, te voy a llevar hasta donde me dijiste", publicó desde su cuenta.

Al mismo tiempo, agregó: “Y yo insisto en pedirle que pare el auto, le digo que no me sentía cómoda, que me cobre y me iba sola, alterado me dice que no va a abrir el auto y se detiene en plena oscuridad y me dice "de aquí no te bajas" a todo esto me suena”.

“A todo esto me suena el celu era Álvaro (no aclara quién es), lo único que hice fue apretar la llamada, llorando, le seguía pidiendo al tipo que me abra la puerta que me quería ir, y empujó la puerta y logré abrirla, no hice más que correr y pedirle a Álvaro que me ayude que tenía miedo. Me pidió ubicación y yo hablé a un chico que sentí que cayó del cielo, que me ayudé y me llevé hasta la avenida, atravesamos Parque La Vega, me acompañó y llegó Álvaro. Él llamó a la base y la operadora le dijo que levantaría un informe", añadió.

Finalmente, la usuaria finalizó el posteo y apuntó contra la remisería que contrató para llegar a su casa. "No se puede confiar ni siquiera en una remisera que se supone, es seria. No logro sacarme la imagen de la cabeza del tipo tocándome la pierna y yendo por un descampado. Situaciones que no se las deseo a NADIE, creí que no iba a poder contarla", sentenció la usuaria de Twitter.