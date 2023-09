El cruce fronterizo con Chile está viviendo una temporada particular. Las intensas nevadas tiene dos caras: por un lado, complican el paso de vehículos de y hacia Chile, pero por el otro genera la esperanza de que ayuden a luchar contra la crisis hídrica de la provincia.

Por ese motivo, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) conversó con Fabián Aguilera, referente de Vialidad, quien contó: “Hace 15 días que venimos con nevadas, con pronósticos desfavorables, nevadas intensas. La última nevada que ocasionó grandes problemas fue en 2016 y ahora nevó, hay sectores que tuvimos nevadas de 7 metros”.

Cómo manejarse ante las complicaciones

“Las medidas que se pueden tomar en primer lugar es tener paciencia, los pronósticos no son favorables, para esta semana marcaba inestabilidad que estimo hasta el lunes, martes inclusive, entonces lo que recomendamos es tener paciencia y esperar que termine el operativo”, comentó Aguilera.

“Ahora se hace una recomendación: este mal tiempo se viene anunciando hace dos días atrás, se tiran alertas para que los turistas no suban a la cordillera en este momento”, agregó.

Conciencia

Aguilera explicó: “Trabajamos en conjunto con Gendarmería nacional para concientizar a la gente que circule más despacio. Los equipos han respondido, estamos satisfechos, pudimos dar respuesta tras la última nevada, que fue casi de 7 metros, en algunos sectores pudimos despejar la ruta, en 24 horas pudimos llegar a la boca del túnel, se nos dificultó, pero con los equipos que tenemos y los que han ingresado estamos más que satisfechos”.

“Es histórica la nevada, en septiembre no ha nevado casi, hace varios años que en septiembre no nevaba”, consideró y concluyó: “A la gente le recomiendo que se informe, que vea los meteogramas, estos indican las nevadas para que no quede gente varada, que se informen por las redes para postergar su día de viaje”.

La nota completa

Producción periodística: Daniel Gallardo