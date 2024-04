Seguros de auto sin servicio de grúa: "Este Gobierno le tiene bronca a la clase media"

A través de una resolución en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional liberaron a las compañías de seguro que ahora no tendrán la obligación de ofrecer los servicios de grúa y auxilio mecánico dentro de sus coberturas. El objetivo, según la información oficial, es "desregular el sector, proteger al ciudadano y aumentar la competencia".

Al respecto, Juan Pablo Zanetta, titular del Instituto del Consumo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, habló en el programa Sin verso, de Ciudadano News, y manifestó su postura tildando a la medida como “una cosa insólita e inentendible”.

“El argumento es una contradicción en sí mismo. Sobre el pretexto de desregular y ayudar al ciudadano regulan a favor de las compañías, nos ponen un problema más a los ciudadanos y un costo más, este Gobierno le tiene bronca a la clase media y a los sectores estructurados porque nos está haciendo caer todo el peso del ajuste a nosotros”, dijo el entrevistado.

—¿Las compañías se verán obligadas a reducir en su cuota mensual el costo que les implicaba esto?

—¿Vos viste que eso pasara alguna vez en Argentina? En un proceso inflacionario como el que tenemos es difícil de camuflar, si ya hubiésemos tenido estabilidad y en los próximos meses donde todo costará lo mismo podrías ver si va a haber o no eso, pero lo que pasará es que las compañías van a cobrar lo mismo por un servicio menos y nosotros vamos a tener que dárnosla por nosotros mismos, es un desastre. Eso de desregular es una mentira porque el servicio de grúa de las compañías de seguro es un servicio básico, si vos querías nada te prohíbe ser socio del Automóvil Club o algo así, pero ahora eso será una obligación.

—La resolución indica también que aumenta la competencia, ¿de qué?, si te obliga en cierta situación en vez de llamar al seguro a contratar una grúa por fuera...

—Es una mentira, pero contratando una grúa por fuera es una cosa gravísima porque si vos en la puerta de tu casa, saliste y no tenías batería, contratar una grúa puede ser una cosa medianamente sencilla, ahora, vas por la ruta 3, pasas Rawson y se te quedó el auto y no tenés señal de internet ¿a quién llamás?, vos ahora tenés un número único, llamo al auxilio mecánico de emergencia de mi aseguradora y los tipos me consiguen una grúa. Ahora, voy a tener que averiguar quién presta ese servicio de grúa en Trelew o Rawson porque voy a estar a 200 kilómetros de mi casa y no tengo idea, no tengo teléfonos. Por ejemplo, voy por la ruta 7 hasta Mendoza y qué hago, tengo que buscar opciones de grúa en Chacabuco, una en Laboulaye, uno en San Luis, qué busco, ¿10 teléfonos de grúa?

—¿Se puede hacer alguna apelación al respecto?

—Es difícil, creo que esto dará un escándalo. Lo primero que hay que hacer es levantar la voz alta y fuerte diciendo que esto es una animalada con la mirada más benévola. Las aseguradoras también van a tener un problema porque basta con que alguno le encuentre algún agujero para prestar un servicio y lo que hará es quedarse con el mercado. Esto es una pésima decisión y los fundamentos es tratarnos a todos los argentinos de tontos.