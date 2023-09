La devaluación genera, de la mano, cambios en las conductas de consumo. Por ese motivo, El Interactivo (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano.News) conversó con Germán Romero, director del Departamento de Estadísticas del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba, explicó: “Venimos hace un tiempo observando una decadencia del consumo alimentario”.

Romero comentó que al principio “se había cambiado de primeras a segundas y terceras marcas. Luego de eso el cambio de alimentación se dio en resignar proteínas para reemplazar carne de pollo, cerdo y vacuno, reemplazarlos por productos más saciadores, es decir, aquellos que tienen hidrato de carbono como fideos, arroz, papa, algunas comidas con harina. Lo cierto es que, desde un tiempo a esta parte, y con mayor profundización luego de la devaluación, se observa que el recorte de ingesta es inminente".

La ingesta diaria es desayuno, almuerzo, merienda y cena con los productos nutricionales. Pero lo cierto es que se suprime en muchos lados el desayuno, en otros casos el almuerzo prácticamente no existe y lo que más se está utilizando hoy, y no solo en familias con alto grado de vulnerabilidad, sino en estratos sociales un poco más arriba, es merienda alargada, tipo 20:30 de manera tal de irse a dormir con un estómago lleno salteando la cena, no por ahorrar sino porque lamentablemente no hay posibilidad de adquirir productos para una cena”.

“Después de la devaluación, con la carne vacuna habiendo subido un 57%, ahora bajó 4 o 5 puntos en los últimos días, con el azúcar, con todos los productos en promedio aumentando más del 30%, y más allá del programa de reintegro de IVA, indefectiblemente el dinero no alcanza y mucha gente está padeciendo o disimulándola”, agregó Romero.

La situación de los niños

“El último estudio que hicimos en mayo, con el ritmo inflacionario de Argentina, siempre queda atrás, pero en los lugares de menores ingresos los adultos sacrificaban la cena para que los niños comieran algo. Lo cierto es que ya hay muchas familias que tampoco los niños desayunan o no cenan o no almuerzan o a veces les faltan dos de las ingestas básicas esenciales. No podemos cuantificar lamentablemente cuál es, no podemos ver el daño porque no soy nutricionista, pero hay profesionales que nos alertan sobre el desarrollo de la niñez”, expresó.

“Este es un tema que por ahí se habla y por ahí no, pero quienes tienen la responsabilidad de satisfacer con un derecho básico universal, que es el derecho mínimo de la alimentación, la niñez y la adolescencia, lamentablemente en Argentina no están cumpliendo con su deber".

"Hay una niñez que está padeciendo hambre en esta Argentina productora de alimentos a nivel internacional y me parece que nos estamos acostumbrando y no se nos mueve un pelo, en la sociedad antes nos horrorizábamos, después nos preocupábamos y hoy capaz alguna parte de la sociedad este atento, pero el resto ni eso” reflexionó.

“Todos los estratos sociales se van moviendo. Es decir, quien antes consumía primeras marcas, pasó a consumir segundas y terceras. Esto es lo mismo que habrán escuchado algunos funcionarios que dicen que los restaurantes están llenos y en vacaciones hay reservas hoteleras.

Claro que sí, porque quien iba al exterior a vacacionar, hoy vacaciona en Argentina, quien reservaba un lugar, en el interior de la provincia, lo hace en su provincia, quienes comían carne adecuada en buena cantidad en el mes, después de agosto, consume menos carne, se va migrando a los otros productos como papa, arroz y fideos. Quienes consumían fideos, arroz, papa y demás ahora reemplazó la mitad de eso por infusiones con un pan. Y quienes consumían infusiones lamentablemente están en la indigencia”, agregó.

Una nueva pobreza

“La nueva pobreza en Argentina es aquel trabajador que aun estando en blanco, asalariado, está bajo la línea de pobreza y no son atendidos por el Estado porque los estamentos dicen que si tiene un vehículo, una casa, no necesita ayuda estatal, pero hay gente que está padeciendo hambre en su casa”, consideró Romero.

La devolución del IVA

“Es bueno mientras haya circulante. Obviamente, no podemos soslayar que en esta gran emisión de dinero que se está haciendo ahora, es necesario que, sin un plan de respaldo, nos estemos condenando a una tasa mayor en inflación en un contexto delicado, con un panorama político y económico incierto. Es decir, que el gobierno haga una suelta globos no significa que en la plaza de abajo haya un cumpleaños. Es bueno la emisión de dinero, pero por allí el remedio es peor que la enfermedad”, concluyó.

