"Hoy hay mayor consenso para bajar la edad de imputabilidad"

El debate sobre la baja de edad de imputabilidad penal a los menores se ha instalado definitivamente en el país y su culminación más lógica es la sanción de una ley acorde a los hechos que se repiten diariamente pero también creando las condiciones para que se cumplan las penas aplicables pero que también se tenga en cuenta el trato con los sentenciados.

El Interactivo (Lunes a viernes de 12 a 14 por FM 91.7, Ciudadano News Radio y You Tube) entrevistó al abogado Carlos Aguinaga quien explicó: "Parece ser un eterno debate que como hemos dicho en otras oportunidades, cada vez que ocurre un hecho que llama la atención a la ciudadanía reverdece y se vuelve a poner en agenda pública esa necesidad de modificar la edad de punibilidad de los menores".

"La Argentina tiene varios problemas, entre ellos es no tratar los temas necesarios de manera anticipada. Entonces siempre se reacciona frente a un hecho que llama la atención. Cada vez que ocurre un hecho público, que trasciende se instala el tema y luego se enfría y se olvida".

"Hoy estamos en una situación en donde se ha vuelto a poner en agenda el tema. Entiendo que hay una diferencia con respecto a años anteriores y ya hay un consenso más generalizado de la opinión pública, quizás de la persona que maneja el sistema penal de cambiar esto, de bajar la edad de la imputación de los delitos", ratificó.

Menores que delinquen

Consenso social

"Veo que hay más consenso que antes, uno cuando antes planteaba estos temas quedaba en minoría y quedaba como alguien que quería perseguir a los menores, estar en contra de los menores, algo que no era así, hoy hay un mayor consenso a que esto se modifique, sobre todo cuando uno ve cómo es la edad de la imputabilidad de los delitos en otros países, se da cuenta que Argentina tiene la edad más alta",

"Hoy la tiene en 16 años y hay muchos países que la tienen en 13, 14, en 12 años entonces ya no hay justificación para decir que seríamos una excepción que quiere bajar, hoy somos la excepción que la tiene alta. Veo que hay más margen para hablar de este tema y para que se vaya a poder modificar", reclamó.

"Hoy los chicos de esa edad, quizás hace unos años no tenían la formación de comprender qué es lo que pasaba, no votaban y tampoco eran responsables penales".

"Ya nadie duda que esta edad ha ido bajando y vemos que los jóvenes de hoy comprenden mucho más lo que hacen que antes, entonces es muy difícil sostener que un chico de 14 años no sepa lo que está haciendo, está claro que hoy la edad baja y uno comprende lo que está haciendo".

"Entonces también tiene que bajar la edad establecida en la ley para que esas personas sean responsables penalmente porque la sociedad es distinta, es otra, nuestros jóvenes son distintos hoy a lo que eran hace 30 años. Entonces ese debate da la impresión que impone la necesidad de cambiar la edad", explicó el abogado.

Minoridad

Cambiar las leyes

"Tiene que haber un cambio legal, eso se soluciona cambiando las leyes en el congreso, la ley del sistema constitucional argentino. En este tema puntual lo que tiene que haber es un régimen penal juvenil, y no es que deje al menor abandonado a su suerte como si fuera un mayor, sino que tiene que haber un tratamiento, una contención una manera de protegerlo para que no siga delinquiendo".

"Nuestro sistema carcelario no está en condiciones de recibirlo, ni de que cuando salga, salga mejor que como entró, entonces tampoco es bueno para un país meter preso a alguien que va a salir peor. Entonces tiene que haber un sistema que permita, te voy a generar este tratamiento porque ha cometido un hecho ilícito, grave, pero tiene que haber una contención porque cuando uno es menor es más permeable a que haya un cambio de comportamiento, cosa que cuando es mayor ya se ha consolidado esa mala cabeza, ese mal comportamiento. Entonces todo lo que sea contención para una mayor educación y para que se pueda vivir en sociedad, va a ser bienvenido.

"Es el desafío que se afronta, es lo que tiene que hacer no solamente un gobierno sino un gobierno junto con la oposición para generar ese régimen penal juvenil que proteja a la sociedad de hechos delictivos que no queremos que ocurren pero que también encause al menor para que no entre en una carrera delictiva que sea peor a largo plazo.

"A mi criterio hay que bajarlo, entiendo que el gobierno también impulsa lo mismo y por lo que he escuchado por la gente de gobierno también entiende que tiene que haber un régimen penal juvenil que diferencie a este menor, pero que se le puede imputar un delito y la contención que se le tiene que dar para que no entre en una carrera delictiva".

Producción periodística Daniel Gallardo