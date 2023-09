Empresarios nacionales entregaron un premio al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, por el programa de preventa turística PreViaje. Desde su implementación fue utilizado por 7,5 millones de turistas y generó el movimiento de 700 millones de pesos.

Tras recibir el reconocimiento de la Cámara Argentina de Turismo, Lammens expresó: “A los tres meses de asumir nos tocó vivir la peor crisis de la historia del sector turístico y en ese momento, como siempre, ante las grandes crisis surgen las grandes oportunidades y la creatividad del talento argentino. Y en ese contexto, PreViaje fue un programa creado por economistas argentinos que ya copiaron en muchos países del mundo”.

“Estas cinco ediciones de PreViaje demostraron que el Estado puede funcionar, que el Estado puede ser eficiente cuando invierte e inteligente en la aplicación de sus programas”, comentó.

“A mí me toca venir del sector privado y eso me ayudó a saber cuáles son los botones que hay que apretar para resolver las dificultades que tienen las miles de PyMES que integran el sector de turismo, me facilitó la tarea para que el sector público genere las herramientas y las condiciones para que al sector privado le vaya bien y siga invirtiendo y generando trabajo en el país”, consideró.