Un informe elaborado por la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF) reveló que Argentina es el cuarto país en Latinoamérica con la tasa de homicidios dolosos más baja. El estudio analiza los datos del período 2001-2021 y fue realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de esa universidad nacional.

Marcelo Bergman, director del CELIV, en diálogo con el programa Metaverso, de Ciudadano News, afirmó que “Latinoamérica es la región más letal del mundo, ya que con el 8% de la población del mundo tiene el 33% de los homicidios”.

Para el especialista, dentro de ese contexto general, Argentina “no está tan mal” si se la compara con Colombia, Venezuela, México, Guatemala y otros países que tienen tasas siderales de homicidio.

Argentina tiene tasas que indican que son entre 5 y 6 casos cada 100 mil habitantes, eso hace un nivel medio. “Las provincias de Santa Fe y Tucumán, sumadas a la comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires, son las que tienen las tasas más altas en el país”, afirmó.

No obstante, si se comparan estas estadísticas respecto a la de los países de la Unión Europea, que tienen en promedio 1 caso cada 100 mil, Argentina tiene cinco veces la tasa de homicidio de los países de la UE.

De esto se desprende que hay diversos factores que inciden en la concreción de los delitos: “Son problemas localizados alrededor de lo que denominamos el negocio del crimen porque se transformó en un buen negocio, aunque algunas de las razones tienen que ver también con cuestiones territoriales, con factores políticos y factores sociales”, dijo.

Por lo que ante la consulta de cómo revertir el escenario, Bergman apuntó a “eliminar o reducir significativamente los robos a través de una gran cantidad de medidas, porque el homicidio en Argentina está asociado principalmente a los robos”.

En ese sentido, el informe también puso el foco en el Poder Judicial, ya que por cada diez homicidios, la Justicia argentina resuelve en promedio menos de seis: “Este número no es preciso, pero es aproximado”, sentenció Bergman y fundamentó: “Tenemos varios casos donde algunos homicidios no quedaron resueltos porque no se encuentra al homicida y en otros porque llevaron a juicio a gente que salió inocente o no se le probó la culpabilidad”.

Sin embargo, para el experto “la Justicia funciona, pero es muy lenta”, teniendo en cuenta que en promedio un homicidio se demora casi cuatro años en dar sentencia, cuando en la mayoría de los lugares del mundo occidental los casos de homicidio se resuelven en aproximadamente un año con sentencia firme.

La edad de los victimarios es entre los 15 y 25 años: “Es el rango de edad más criminógeno, después algunos persistirán en el delito, otros irán desistiendo” confirmó el director del CELIV y sumó que “el 54% de los homicidios que se cometen en Argentina son producidos por arma de fuego”.

Mientras que "entre los 15 y 34 años se observa al grupo de mayor vulnerabilidad frente al homicidio doloso", detalla el informe y señala que en Argentina "menos del 20 por ciento de las víctimas son mujeres".