El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, emitió un duro comunicado contra el gobierno de Javier Milei tildándolo de “abandonar el reclamo por la usurpación británica en Malvinas”.

Hugo Robert, vicepresidente del CECIM, habló en el programa Metaverso de Ciudadano News y se refirió a la postura y declaraciones del gobierno sobre Malvinas.

“Recientemente, el presidente dijo que la única diferencia era una diferencia territorial. Y la realidad es que no se puede hablar de diferencia territorial cuando hay una usurpación de casi el 20% de nuestro territorio por una potencia extracontinental con un poder de fuego sobre toda la Argentina e incluso sobre gran parte de Sudamérica”, manifestó Robert.

Además, el vicepresidente del centro, recalcó la postura de la canciller Diana Mondino expresada antes de las elecciones, de mostrarse muy de acuerdo con la autodeterminación de los isleños, punto que para Robert hay que tener en cuenta.

“Hay un problema técnico legal porque la autodeterminación es una herramienta que Naciones Unidas le otorga a los pueblos sometidos. No es el caso de los pobladores de Puerto Argentino que están usurpadas ilegalmente de nuestras tierras, porque Naciones Unidas no les da carácter de pueblo, dice que son una población implantada y que, por lo tanto, no le corresponde la autodeterminación”, explicó.

Y agregó: “No estamos de acuerdo en ser lacayos de un gobierno que, evidentemente, considera la cuestión Malvinas un tema más en una agenda de negocios que plantea como menoscabando la idea de soberanía que creemos nosotros que debería primar”.

Para Robert, con la política de Milei “se priorizan los negocios que siempre hacen los británicos o sus aliados en desmedro de la integridad territorial, la pelea por la soberanía nacional y la recuperación de los territorios usurpados”.

Y concluyó: “si nosotros seguimos pensando que Malvinas es la guerra, nos estamos equivocando. Malvinas es también futuro”.