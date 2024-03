El bullying y ciberbullying es un problema que cada día crece más y requiere que los adultos intervengan para proteger a las víctimas. Para esto, es importante conocer los detalles que pueden dar la pauta de que un menor esté pasando por ese flagelo.

Por ese motivo, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con Juan Pablo Mouesca, pediatra con Orientación Familiar. Miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), quien explicó: “Es importante que lo podamos detectar.

La escuela puede ayudar, los médicos también cuando vemos síntomas de chicos que tenemos que entender de dónde vienen. Uno puede llegar a pensar que pueden tener que ver, pueden tener origen ahí en la situación de bullying que puede estar sufriendo”.

Algunas características

“Quiero aclarar que es entre pares. Es una situación entre pares. Es una situación dirigida de un grupo a otro y el que lo sufre es el mismo. Puede ser presencial en la escuela, como en las redes. Y en las redes queda para siempre y queda a cualquier hora y a cualquier momento, obviamente que sin supervisión de un adulto, ni de los profes, padres o profesionales de la salud o médico que tenga intervención en el caso”, aclaró Mouesca.

“Una discriminación no es necesariamente bullying y una pelea entre pares o entre pandilla tampoco es bullying. Bullying es algo dirigido, persistente, o sea, no es que una vez me critican, no les gustó como estaba vestido y me sentí buleada.

Eso no es violencia, eso es,” no me gustó, te lo puedo decir, lo podés escuchar, no lo haces más”. Es parte del crecer, de las relaciones entre personas. Bullying es cuando hay una acción persistente de un grupo hacia otro”, agregó.

“Cuando hay bullying, hay tres grupos dentro de la escuela: el que lo ejerce, los que lo sufren y los testigos que permiten la situación, no se meten para no ser ellos los que lo sufren o lo festejan, esos son los tres intervinientes. En ese sentido, es algo que está permanente que está sucediendo. Lo diferente de la discriminación, porque puede ser que me discriminen, pero no me bullyinen”, expresó el especialista.

Sin defensa

“Un chico que sufre bullying de manera intensa no puede hacer nada con eso, siente que no puede defenderse de eso. Lo afecta de tal manera que siente, en algunos casos graves, no tiene sentido seguir viviendo, o no quiere ir más a la escuela, o tiene pesadillas todas las noches y no va a ninguna actividad que le interese porque van los demás”, especificó. Mouesca hizo énfasis en que “estas situaciones están en aumento y el hecho que sigan conectados en redes fuera del horario escolar facilita que esto persista”.

Qué se puede hacer

“Como padres hay que estar atentos a los chicos y estar cerca para ver cómo la están pasando y si no la están pasando bien, estar cerca como para decir ‘mira quiero estar, ayudarte, quiero intervenir’.

De parte de los padres, ir viendo como están las situaciones, ir acompañando. Pero si vemos que es persistente, por ejemplo que nunca lo invitan a salir o lo invitan y no va nadie, sería hora de empezar a intervenir y una de ellas es ir y hablar en la escuela para ver que pasa y que se trabaje en ese lugar las dificultades de comunicación que se producen o las situaciones de violencia que se producen”, concluyó.

