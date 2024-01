Llegó 2024 y, de la mano, llegan aires nuevos y un movimiento energético que puede dar impulso para afrontarlo de la mejor manera. Desde la cultura orienta, una de las disciplinas que lo estudia es el feng shui.

Para conocer un poco más al respecto, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con Rafaela Rubin, consultora en metafísica china y feng shui, quien explicó: “Las energías siempre hay que entenderlas como el yin y el yang. No siempre está todo positivo y tampoco todo negativo. Hay que entender que habrá cosas o situaciones en las cuales no estén positivas y tenemos que saber cómo sacar lo mejor de esa situación y cómo enfrentarlas”.

“La clave, siempre en la metafísica china, es usar estratégicamente las energías, lo bueno, lo aceptamos, lo queremos, le damos la bienvenida, y las cosas que no están buenas, tenemos que tratar de ver cómo las enfrentamos, cuáles son esos desafíos que tenemos que enfrentar y cómo nos enfocamos"

"Muchas personas por ahí se enfocan de una manera que todo está mal y no tienen la capacidad de ver qué tiene de bueno esa situación. Quizás hay un área de tu vida que no está positiva, pero el resto si, entonces hay que saber enfocarse en lo positivo y no en lo negativo”, recalcó.

“Otras tienen que practicar un poco más el enfoque en lo positivo. Esto está estudiado, hay un estudio en Harvard donde habla que el ser humano suele enfocarse más en las cosas negativas que en las positivas. Miremos las noticias, por ejemplo, las noticias de cosas negativas atraen más que las noticias de cosas positivas”, añadió.

Lo esencial es invisible a los ojos

“Las energías son como el aire, uno no lo ve, pero existe, está, y todo lo que nos rodea tiene que ver con energía. Desde la metafísica china es algo muy antiguo que no tiene que ver con religión, sino que tiene que ver con la naturaleza y todo lo que nos rodea, el sol sale para todos, por eso no tiene que ver con religiones, las energías les van a afectar a todos, de forma positiva o negativa”, explicó.

“Repeler las energías, creo que primero tiene que ver con el estado de uno. Uno puede hacer feng shui, hacer muchas cosas, meditan, pero no saben por qué están mal. A veces muchas veces la persona tiene un discurso negativo, entonces se enfoca en cosas negativas.

Lo que pienses, lo que sientas, va a mandar a experimentar todo lo que vaya a vivir tu cuerpo”, desarrolló Rubin.

“Es el yin y el yang. Dentro de lo malo hay algo positivo y dentro de lo negativo hay algo positivo y dentro de lo positivo hay algo negativo. Ponemos un ejemplo, año 2020 que fue el año de la rata de metal y no fue un año bueno para muchas personas, pero no a todo el mundo le fue mal, muchas personas que se beneficiaron, mejoró lo que es la tecnología, la comunicación que antes no estaba en auge como está ahora".

"Eso trae cambios, aggiornarse a lo que se está viviendo. Ahora, en febrero, vamos a entrar con la energía del año dragón, es un año muy competitivo, es un año donde tenés que mejorar tus capacidades”, informó y agregó que este año “habrá mucha competencia y esto es mayor oferta, disminución de empleo”.

“Este año de grandes competencias te lleva a ser mejor porque si no vas a tener grandes competidores a tu lado y esto puede tambalear tu negocio y tu trabajo”, analizó.

Cambiar

“Hay una creencia que el feng shui pones un espejo de color y te fluye el dinero. No funciona así en la metafísica china, sino que primero tiene que ver con vos qué estás haciendo para agarrar esas oportunidades. ¿Qué le recomendaría a las personas hacer?

Primero entender la energía del tiempo, la energía del año, del mes, por ejemplo, en mi Instagram comparto todos los domingos de manera gratuita la energía de la semana, para que las personas envíen su currículo, para que sepa qué día te conviene conectar con un cliente, que día te conviene no tener discusiones, problemas, entonces primero recomendaría hacer las cosas con energía positiva los días que están positivos, no lo hagas cualquier día”, consideró.

“Después recomendaría entender tu energía y entender qué es lo que deseas. Hay muchas cosas que las personas que no logran porque no se proponen metas, porque esperan que la vida, el destino me proponga y eso va a ser lo que tenga que vivir, cuando en realidad sos vos el propio artífice de lo que queres que pase en tu vida.

"Entonces, ponemos un ejemplo, estamos ahora entrando en el año de dragón, aún estamos en el año conejo, en febrero comienza el año de dragón, yo qué quiero que pase en mi vida en el año dragón, ¿Quiero tener una pareja? ¿Quiero tener un proyecto? ¿Quiero que mi proyecto tenga éxito? ¿Quiero tener ventas, más clientes o quiero mantener mi trabajo y asumir un puesto más elevado? ¿Qué es lo que deseo?"

"Hay que tener un propósito y un objetivo y empezar a enfocarse en ese propósito y en ese objetivo utilizando las energías. Algunos dirán “pero no sé cómo utilizar las energías”. Es más simple de lo que se cree".

Primero, si querés tener buenas energías, vos no podés traer algo positivo siendo una persona negativa. Hay muchas personas que te dicen “soy positiva, pero el país está re mal”. Empezá a sacar todos esos pensamientos negativos. Oportunidades hay, hay que ver en qué te vas a enfocar, que queres hacer con tu propósito, entonces enfocarte en tu propósito es clave, pero también cómo está tu mente y espíritu”, remarcó.

Afecta para adentro

“Tu cuerpo escucha absolutamente todo lo que vos decís, lo bueno y lo malo. Todo escucha y te manda a experimentar eso que vos estás creando en esa realidad. Pasa que en feng shui, por ejemplo, cuando hablamos de las energías de la casa, las energías te sirven y te van a atraer oportunidades, pero eso no va a cambiar tu vida, van a venir las oportunidades y si estas óptimo para agarrar esas oportunidades vas a poder estar mucho mejor”, recalcó Rubin.

“Hay personas que son tan negativas, que se la pasan pensando y no toman acción, entonces no agarran esas oportunidades, no las ven, pasó la oportunidad y no tomaron acción. Hay personas que tienen problemas en las relaciones".

"Como sea la calidad de tus vínculos y tus relaciones es como está tu vida. Si vos tenés muchos problemas de vínculo, eso habla de cómo está tu vida, porque en metafísica china hay una máxima que tiene que ver con las energías de las personas, si vos te rodeas de personas que tienen buena energía, si sos una persona exitosa, positiva, me quiero juntar con vos, porque tenés buena energía porque atraes cosas o situaciones positivas".

"Pero si sos una persona negativa, que te va mal, que tiene muchos problemas no me conviene juntarme con vos. Tu energía no conviene que se junte con la mía y eso tiene que ver con la energía de las personas. Hay personas que se enfocan en la solución de una situación y hay personas que se enfocan en problemas”, concluyó.

