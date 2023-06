Cuando una pareja llega a su fin, por el motivo que sea, siempre el despu茅s es complicado. Muchos pueden manejar la situaci贸n con responsabilidad, pero a veces la carga emocional es muy grande y se complica.

Por ese motivo, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) convers贸 con Adriana Monetti, psic贸loga, psicopedagoga y terapeuta de pareja y familia, coment贸 que los temas 鈥est谩n naturalizados, pero no se abordan con la eficacia y la eficiencia que necesitamos profesionales preparados en la ruptura, porque si no se atiende todo por separado鈥.

鈥Cuando hablamos de duelo, estamos hablando de lo que duele, que es saber de la decisi贸n de los pap谩s de terminar ese proyecto de convivencia. Pero ac谩 hay que dejar algo claro: el criterio de familia. El criterio de familia es uno, van a ser una familia en dos casas y esto no est谩 muy socializado鈥, agreg贸 Monetti.

Conflictos dial茅cticos

鈥淓n nuestro pa铆s se ve cada vez m谩s estos bandos como le digo yo, los buenos y los malos. Parece que el que decide separarse autom谩ticamente se convierte en malo鈥, expres贸 la especialista.

Posteriormente, remarc贸 que las pelea posterior 鈥渟e ha convertido en un padecimiento porque no cesan los cruces judiciales y la justicia, por lo menos ac谩 en Buenos Aires y Capital Federal, no agiliza para nada temas prioritarios como es la coparentalidad en t茅rminos de obligaci贸n alimentaria鈥. Luego, remarc贸; 鈥淣o puedo esperar que la Justicia, despu茅s de un a帽o, ocho meses, me d茅 una cuota alimentaria de emergencia. Los chicos no pueden estar sin comer. Todo esto va sumando malestar profundo鈥.

Ese stress puede generar 鈥渆l s铆ndrome del coraz贸n partido del coraz贸n, roto. Esto es existe y cada vez son m谩s las mujeres que tienen problemas card铆acos donde antes esto no se ve铆an鈥.

Los errores despu茅s de la ruptura

鈥淗ay que tomar decisiones de emergencia. Hay intervenciones que, por el cuidado y el bienestar emocional de los hijos, hablando de rutinas, de acompa帽arlos en la escuela, de no abandonarlos, de tener buena comunicaci贸n a la que yo llamo civilizada. A veces en honor a los a las broncas acumuladas empieza un maltrato, un destrato, delante de los hijos y este es un error muy com煤n de padres: 鈥渧os que te vas a aparecer a tu pap谩 o vos no mira destino porque te parece鈥. Maltratos, insultos, degradaci贸n de un padre al otro cuando no est谩 en la presencia. Los chicos todos lo ven, todo lo escuchan, entonces un ni帽o aprende lo que ve y lo que vive鈥, reflexion贸 Monetti.

鈥淪i tengo ese modelo del insulto de la degradaci贸n, estos son los errores m谩s comunes, y otro error muy com煤n, es generar una suerte de alianza con los hijos. Ac谩 parece una figura nueva, que es para que lo entiendan, como la v铆ctima y el victimario, o ponerlos en un lugar espantoso de guardar secretos, no hay nada peor para un ser humano que guardar secretos de los padres鈥, agreg贸.

Por ese motivo, la especialista remarc贸 que es muy importante que los padres 鈥渃omprendan que todo lo que hacen para destruirse como expareja cae directamente los hijos鈥.

