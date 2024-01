Alquileres: el DNU mejoró la oferta inmobiliaria pero dolarizó el mercado

Luego de la publicación del DNU de desregulación de la economía, firmado por el presidente Javier Milei, el sector inmobiliario asegura que "se amplió la oferta de alquileres" después de la crisis que atravesó el sector con la ley anterior.

Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), aseveró en el programa Metaverso, de Ciudadano News: “Había mucha oferta retraída después de la última modificación de la Ley de Alquileres, muchos propietarios decidieron no alquilar o alquilar por fuera de la ley por completo, entonces, los que decidieron no alquilar, ahora rápidamente han sumado sus inmuebles al mercado”.

A su vez, el presidente de la Cámara aclaró que en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, las condiciones que están pidiendo los propietarios por el momento para alquilar “es un mes de depósito en dólares para que no se devalúe, para que cuando el inquilino salga puedan con esta plata hacer algún arreglo al inmueble en caso de que sea necesario; también piden alquileres que están un poco por encima de lo que venían, ese valor de nicho los han subido debido a estos últimos aumentos del costo de vida, por eso estamos con alquileres que se inician en los 200.000 pesos por un mono ambiente”.

- Si están estos contratos realizados en dólares, ¿qué actualización tienen los valores?

-Quienes hacen contratos en dólares no actualizan, es el dólar billete y se mantiene en dólar billete, entonces no habría actualización, lo que estimo que puede llegar a pasar en el peor de los casos que actualicen en base a la inflación estadounidense que es un 5% anual, pero no creo que ocurra.

- ¿Tuvieron oportunidad de celebrar algún contrato de alquiler bajo la vigencia del nuevo DNU?

-Sí, hicimos ya algunos contratos, de los cuales tres fueron a dos años, y uno a un año, y la proyección fue el costo de vida del Indec. La variación es cada tres meses en pesos, con actualización del INDEC. Muchos propietarios, inclusive cuando estaba prohibido, exigían que el contrato fuera en dólares. Esto ya viene pasando desde hace tiempo.

- ¿Cuánto tiene que ganar una persona para ser considerado inquilino por parte del propietario?

-Usualmente, el recibo de sueldo tiene que ser mínimamente tres veces mayor al valor del alquiler, y quienes no llegan a esos sueldos van a tener que conseguir más recibos de sueldo sí o sí, y quizá alguna garantía propietaria con un inmueble.

-Está claro que el propietario está más satisfecho con el cambio que se hizo, ¿qué manifiesta el inquilino?

-Los inquilinos ya están resignados, desesperados por conseguir un alquiler, entonces con que consigan un alquiler ya usualmente todo lo que puedan conseguir y pagar lo aceptan, no tienen opción de elegir hoy.

- ¿Cuál es la parte buena porque las condiciones que ya eran asimétricas, ahora son más asimétricas y es de mayor desventaja todavía?

-El único beneficio que da el DNU es que incentiva a los propietarios para que vuelvan a ofertar, estimo que esa mayor demanda pueda generar una competencia y esta competencia pueda hacer que los propietarios bajen un poco los precios, es mi única esperanza de que algo sea mejor en esto.