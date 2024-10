Alerta: "Comenzó el quiebre de las Obras Sociales para los monotributistas"

Representantes de Monotributistas Asociados República Argentina, MARA, advirtieron que comenzó "el quiebre de las Obras Sociales para los Monotributistas, comunes y sociales".

"Luchamos por: EXENCIÓN PAGO MONOTRIBUTO, BONO ECONÓMICO PARA TODAS LAS CATEGORÍAS y LÍNEA DE CRÉDITO A TASA BONIFICADA Y PERÍODO DE GRACIA. Necesitamos que nuestro reclamo, que ya está en el CONGRESO de la NACIÓN sea tomado en consideración para las nuevas medidas económicas que anuncie nuestro Presidente de la Nación Argentina, para darle alivio a cada uno de los monotributistas de todas las categorías", reza el comunicado que lleva publicado hacer varios días en su página web oficial.

Noelia Villafañe, titular de MARA (Monotributistas Asociados República Argentina), afirmó en el programa Sin Verso de Ciudadano News: "Lo veníamos advirtiendo hace 15 días. Propusimos al Ministerio de Capital Humano una mesa de trabajo diciéndoles lo que veíamos que se produciría a partir del 1 de octubre. Y les dijimos que si consideran que tenemos un pensamiento extremista donde vemos que todos los monotributistas tanto sociales como comunes se van a quedar sin obra social, inviten a obras sociales y prestadoras de salud. Para que vean que la resolución que establece el Ministerio de Capital Humano hace que quiebren las obras sociales".

"Tuvimos esa reunión el 26 de septiembre. Ellos convocaron a obras sociales y prestadoras de salud, durante dos horas y media con el subsecretario de Innovación en Economía Solidaria, Martín Letera. Y con otros funcionarios donde se explicó lo que pasaba y cuáles eran las obras sociales que en un primer momento iban a quebrar produciendo un efecto dominó de caída en el resto. De la más chiquita a la más grande. Ellos entendieron la complejidad del asunto", dijo.

La actualización de datos se efectuó en el Punto de Contacto Anses ubicado en la mayoría de las municipalidades del país.

Y amplió: "Sobre todo porque hay mucho peligro de que muchas personas que dependen de un medicamento, tratamiento. Hay muchos pacientes oncológicos, diabéticos, personas con discapacidad que necesitan sí o sí de la obra social. Porque el sistema de salud pública no los puede atender de la manera que hoy lo hace la obra social. Y hay muchas personas que necesitan una medicación muy cara, que el sistema de salud público para otorgárselos van a demorar mucho tiempo y esa gente puede morir en el camino".

"Advertimos toda esa situación. Desde el Ministerio escucharon. Se sorprendieron por la cantidad de gente enferma que tiene el sector. Y mostramos que en el extremo de que todas estas personas se queden sin obra social, el Estado iba a pegarse un tiro en los pies con la medida. Porque las arcas del Estado iban a verse profundamente afectadas. Ya que hoy no están teniendo este costo por parte del estado y van a tener que absorberlo ahora al romperse este sistema de salud de obras sociales", manifestó.

Contó que, "ellos vieron un Excel y observaron la situación que estaba pasando y no vieron la consecuencia que iba a traer todo esto. Ellos vieron que había obras sociales que no daban cobertura a los monotributistas y estaban siendo una caja de corrupción. Un sello de goma. Una caja política y dijeron vamos a eliminar estas obras sociales y dijimos perfecto. Eliminen a todos aquellos que no están dando prestaciones. Pero en vez de haber tenido el coraje y valentía de enfrentarse a esa obra social y decirle sos una caja boba, un sello de goma, una caja corrupta que lo único que hace es financiar un partido político, te saco el número. Te registro como obra social, no vas a poder seguir teniendo este negociado y listo".

Una de las quejas estuvo basada en la escasa comunicación que tuvo el reempadronamiento.

"Obviamente, detrás de esa obra social hay un sindicato. Entonces, como no quisieron ir contra eso, dijeron, explotemos todo. Y que se van a explotar las cajas corruptas y las obras sociales que sí funcionan. En definitiva, la gente es la que termina explotada, entonces, ellos dijeron, haremos un reempadronamiento para los monotributistas sociales. Y la gente que usa la obra social se va a reempadronar. Y los que no serán los que no están teniendo la obra social y por ende, indirectamente, vamos a eliminar estas cajas bobas, corruptas", consideró.

Admitió que, "lo que terminó pasando es que no hubo difusión. La gente no se enteró, no se re empadronó. Lo hizo un número muy bajo, menos del 20%. Y los que se reempadronaron fueron los enfermos que obviamente están todo el tiempo viendo y actualizándose. Entonces, la obra social se desfinancia porque a partir del 1 de octubre se produjo la baja del Monotributo social para todos los que no se reempadronaron. Y como hablamos de un sistema solidario donde los sanos cubren las necesidades de los enfermos, se necesitan 40 sanos para cubrir un diabético, por ejemplo. Al no reempadronarse los sanos porque no se enteraron listo, se quiebra el sistema de salud".

"El problema es el efecto dominó que causa esto. Es un problema de todos porque ahora se está previendo que en las primeras obras sociales que quiebran, 30 mil personas con alto consumo de obra social van a ir corriendo a buscar otra obra social. No van a quedarse con el sistema de salud público y las obras sociales que elijan van a ser deficitarias porque de la noche a la mañana le va a caer 10, 20, 30 mil personas enfermas. No hay ninguna obra social que aguante. Ni siquiera OSECAC que es una de las más grandes. No está preparada su estructura para recibir de un sopetón un montón de monotributistas enfermos", apuntó.

Desde MARA mantuvieron reuniones con funcionarios del Ejecutivo Nacional para advertir sobre el inconveniente alertado.

Y añadió: "Entonces, eso hará que las obras sociales se atrincheren para no recibir monotributistas. Y nosotros, por otro lado, vamos a hacer acciones de amparo de salud para que sí los reciban. El Ministerio va a decir recibilos porque se quedaron sin obras sociales y van a ir quebrando el resto, es una cadena".

"¿Cuál es la solución ahora? Suspender la baja de oficio de los monotributistas que no se reempadronaron. Dar un nuevo período de reempadronamiento. Y desde el gobierno nos dijeron que por ahí la gente no se reempadronó porque tal vez está conforme con ir a un sisma de salud público. Y dijimos que no. No se han enterado, no. Porque no los vemos quejándose por las redes sociales. Ahora se han enterado muchos monotributistas porque desde las obras sociales les han dicho que no tienen más cobertura".

Evaluó que, "la gente está muy nerviosa, asustada. Iremos con la gente en movilizaciones. El 8 de octubre haremos movilización en CABA y en las provincias para mostrarle al gobierno las personas que están necesitando defender sus derechos. Y viene otro tema importante. Se está evaluando que se elimine el salario familiar para monotributistas. Entonces, el monotributista que cree hoy no le afecta el tema de la obra social. Y dentro de unos años, cuando le quiten el salario familiar ya vamos a estar desgastados para dar batalla nuevamente".

"Y se está evaluando también un aumento para el 2025 del Monotributo por encima de lo que prevé la ley. Lo cual se puede hacer porque en la ley de medidas fiscales, paliativas y relevantes se le dio la posibilidad al gobierno de hacer un aumento superior antes del 31 de diciembre del 2024", alertó.

Evaluó que, "creo que primero te pegan una cachetada para ver cómo reaccionás y si no te defendés te meten el martillo en la cabeza. Y si no te defendés te bajan y te golpean en el piso a palazos. Es una cuestión de fuerza. Si uno no muestra que es fuerte como sector, sin darse cuenta que por otro lado les explota las arcas del Estado porque si a mí un monotributista se me muere yo no voy a ir al gobierno provincial a decir por tu culpa se murió. No voy decir que detrás de todo esto está Federico Sturzenegger o Sandra Pettovello que estuvieron detrás de esta medida".

"Y le patearon la pelota a los gobiernos provinciales para que ahora colapse el sistema de salud público. Cuando sabían que los estaban mandando a la muerte. Entonces, por eso tenemos que dar batalla. Viendo todas las maneras posibles para que esto se difunda. Que la gente se comprometa y luche porque no sabe qué le puede pasar de acá a dos días. La idea es que todos salgamos a luchar por la defensa de todos", marcó.

En tanto, consideró que, "unos 2,3 millones de personas son los monotributistas puros. Pue si tiene obra social, de esos hay un alto porcentaje con alto consumo de obra social y otros que son sanos. El monotributista si se engripa no va a la obra social o al médico. Puede estar rengueando y seguirá trabajando porque si no trabajo no come por lo tanto, hay mucha gente que no hace alto consumo de obra social porque no tiene discapacidad, enfermedades oncológicas o algún tratamiento crónico".

"Hay 4,8 millones de monotributistas en el país. Si todos salieran a la calle obviamente que ningún gobierno podría enfrentarse porque diría es un sector que se mueve en conjunto. Lo que hay que hacer es despertar estos leones de los monotributistas que defiendan sus derechos. Porque hoy nos avasallan con la obra social, mañana con el salario familiar, después con un aumento brutal en el Monotributo. Y después dirán nadie hace nada. Pero si en la primera batalla no mostramos fuerza nosotros tampoco vamos a tener ganas de seguir batallando si no tenemos un ejército de personas que lo haga junto a nosotros", amplió.

Pidió: "Que se sumen a la lucha, ingrese a www.monotributistasasociados.com.ar. Hay un número donde diga quiero sumarme a la lucha y presencialmente ir a la movilización del 8 de octubre en cada provincia. Necesitamos mostrar gente de carne y hueso que está reclamando porque lamentablemente en las redes sociales el monotributista no es muy adepto. Y hoy esta lucha la tenemos que ganar en la calle, de manera pacífica, respetuosa. Las movilizaciones han sido siempre pacíficas. La policía nunca nos ha largado gases lacrimógenos ni nada porque saben que somos gente de bien. Y por lo tanto, pueden ir sin problemas, somos una asociación que tiene muy buen dialogo con el oficialismo y la oposición".

"Nos reciben todos los partidos políticos, nos reciben desde la izquierda hasta La Libertad Avanza. Nos recibió Guillermo Francos en Casa Rosada. Demuestra que somos una asociación que no responde a una partido político", cerró