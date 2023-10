Afirman que la Ley de Alquileres no solucionará la crisis habitacional: los motivos

Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) conversó con El Interactivo (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y expresó su decepción con respecto a la reciente Ley de Alquileres, sugiriendo que sus disposiciones no abordarán los problemas actuales del mercado inmobiliario argentino.

En la entrevista, Malbrán criticó varios aspectos de la nueva legislación, argumentando que podría conducir a un aumento de la informalidad y a una escasez aún mayor de la oferta de alquileres.

"Lamentablemente, creemos que esta Ley de Alquileres no va a traer ninguna solución", dijo refiriéndose a las preocupaciones planteadas por la CAMESI. "Realmente pensamos que lo que se buscaba, es que los propietarios estén incentivados para volver a poner su inmueble de manera permanente, no va a ocurrir y vamos a continuar con este mercado sin oferta de locaciones para residentes y en consecuencias muchas familias argentinas no van a poder encontrar lugar donde vivir y va a ser un problema que se irá agravando cada vez más", añadió.

El presidente de CAMESI también criticó la priorización de las opiniones de los inquilinos agrupados en la formulación de la ley, y señaló que, si bien reconocía la importancia de abordar las necesidades de los inquilinos, la solución efectiva debería haberse centrado en buscar soluciones integrales para resolver la crisis habitacional.

"Hay que buscar un punto medio, el Estado tiene que participar de ese punto medio, no es viable buscar soluciones que sean mágicas o pensadas para quedar bien. Tenemos que buscar soluciones efectivas, hoy resulta triste decirlo, pero esta ley no va a solucionar nada, va a seguir todo igual", destacó Malbrán.

El camarista enfatizó la necesidad de reintroducir los créditos hipotecarios para facilitar la compra de viviendas y reducir la dependencia de los inquilinos en el mercado. También instó al Estado a ofrecer incentivos fiscales a los propietarios para fomentar el alquiler permanente y el registro adecuado de los contratos de alquiler.

En cuanto a las consecuencias de la ley, advirtió que "habrá una gran informalidad por parte de los particulares, por parte de los locatarios y van a cerrar acuerdos separados de la ley, van a fijar plazos más cortos para el contrato, van a fijar métodos de actualización distintos, porque ahora el método de actualización de casa propia da un porcentaje por debajo de la inflación, entonces los propietarios van a tener una menor rentabilidad, algo que empuja a que menos propietarios pongan su inmueble en alquiler."

