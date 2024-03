En todas las empresas del mundo existen exigencias que llevan a los trabajadores a extremos, lo que termina en el síndrome del quemado. Este es un estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal.

Analía Tarasiewicz, psicóloga de trabajo, quien explicó: "Lo que tenemos que hacer, es empezar a sentir esas señales previas a esa caída. Lo que tenemos que lograr es evitar caer. Porque cuando caemos así, es porque todo lo anterior que haya pasado el cuerpo no lo pudimos escuchar".

Repensar el trabajo

“Estamos en un momento de cambio. Es una nueva era laboral que está comenzando y tanto las organizaciones, como los líderes, no están preparadas para este cambio tan profundo”, consideró Tarasiewicz.

“Hay pocas organizaciones que están del lado humano y que todavía están muy centradas en la productividad, entonces eso empieza a generar que las personas trabajen demás o incluso esto que la pandemia nos dejó, el home office, que termina siendo peor. Todo si no está regulado y si no hay una atención sobre esos temas, una nueva forma de mirar la problemática laboral, empeora”, agregó.

Las nuevas generaciones

“Son chicos jóvenes que están intentando mostrar con esta sensibilidad que no es todo así, que el status, la plata, el trabajar todo el día, el matarse en el trabajo no es lo que quieren, entonces es una generación que está bancando la parada de hacer la transición y de mostrar que ellos, capaz tampoco están regulados, todavía falta una generación que regule esta escena”, analizó.

“Si los vemos del lado de la productividad, por ahí son más improductivos. Decir que se van de tal trabajo y no les importa, porque no les gusta cómo los tratan, eso no los hace más débiles, simplemente están mostrando que esa no es la forma que necesitamos trabajar los humanos, pero tampoco tienen por ahí una propuesta más sólida, decir, lo vemos así y lo queremos hacer así”, añadió.

