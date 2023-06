En los últimos tiempos se detectó un aumento de los casos de meningitis. Por ese motivo. El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) conversó con el médico infectologo y pediatra Enrique Casanueva, del Hospital Universitario Austral, quien remarcó:

“La meningitis es una infección que afecta las membranas que recubren el cerebro. Lo interesante es que el informe del boletín epidemiológico nacional, si bien usa mucho el término meningitis, también se refiere a otras formas invasivas de estas bacterias, ya sea de haemophilus influenzae, neumococo y de meningococo".

Por ejemplo, el meningococo tiene la capacidad de producir una enfermedad sistémica que denominamos meningococcemia, que no solo produce mortalidad sino también secuelas muy graves. He tenido pacientes a los cuales hubo que amputar una pierna, una mano. No es solo la muerte, condiciona la vida social, laboral, deportiva de esas personas que padecen estas enfermedades”.

La conciencia y las vacunas

“Hace poco leí un reportaje que le hacían al escritor Sacheri, le preguntaban porque había estudiada historia, él decía que es una buena herramienta para entender la realidad, y yo en medicina, ya tengo medio siglo de historia".

"Entré a estudiar a los 18 años y me recibí a los 24 y ya tengo 69. Cuando empecé a hacer pediatría la preocupación era detectar los casos de meningitis precozmente. ¿Por qué detectarlos frecuentemente? Porque podíamos implementar antibióticos para ver si podíamos ir solucionado el problema, y mi percepción de esa época es que a muchos chicos los pudimos ayudar, a otros no, y también chicos que quedaban con secuelas”, recordó el doctor.

“Muchos años después, en la medida que fueron apareciendo las vacunas, cuando doy clases a los alumnos, tengo que explicarles y mostrarles fotos porque las vacunas son víctimas de su propio éxito. Dejan de verse las patologías y creemos que desaparecieron, y al creer eso, no se vacuna”, remarcó.

Casanueva explicó que “esto no es un problema solo de la gente que no lleva los chicos a vacunarse o que los adultos no se vacunan, también es un problema de los profesionales de salud que no aprovechan las oportunidades para ver si esas personas están vacunadas. Mi mujer que es disciplinada para hacerse los controles me decía que nadie le pregunta si está vacunada para algo”.

“Hay un tema, y es dónde ponemos el foco de lo que creemos importante. Las vacunas son gratis para las personas, salvo la del meningococo B que está en calendario nacional para huéspedes especiales. Tenemos disponibilidad de vacunas en miles de centros de vacunación que hay en el país y, sin embargo, hay mucha gente que no va. La gente no siente la presión de que el problema puede existir”, consideró.

Ponte al día

“Los síntomas de meningitis al comienzo son indistinguibles de otras enfermedades banales, pueden parecer un resfrío, puede parecer una gripe, puede parecer una faringitis, entonces es muy difícil detectarlas hasta que no haya más síntomas, y cuanta menor edad tiene el paciente, menos síntomas hay".

"El médico es el que lo tendrá que detectar. El mensaje es mejor prevenir que curar, no solo es importante estar vacunado, recibir una dosis, sino recibir todas las dosis. Hay que ponerse al día con las vacunas y con sus dosis”, culminó diciendo el pediatra.

