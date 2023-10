Hospital Humberto Notti: avances en cirugía infantil con tecnología navegada

El Hospital Humberto Notti es una referencia en lo que medicina infantil se refiere. Por ese motivo, la posibilidad de instaurar cirugías navegadas marca la relevancia que sigue obteniendo día a día.

El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y Daniel Gallardo dialogaron con José Castro, jefe de traumatología Hospital Notti, al respecto y este contó: “Es un gran paso que hemos dado al poder adquirir un navegador, lo cual nos permite realizar ciertas cirugías de la columna vertebral que, con la complejidad que posee, antes no teníamos la posibilidad de hacerlas. Entonces, ahora podemos resolver todos esos casos y gracias a toda una gestión de todo el gobierno de Mendoza y la dirección del hospital para poder llevar adelante este proyecto y poder empezar con este tipo de cirugías, como paso previo en algún momento poder llegar a la cirugía robótica”.

Un avance para los pacientes

En la misma sintonía, Alejandro Morales Ciancio, médico del hospital, explicó que “esto representa algo muy positivo para todos los pacientes, para los que fueron operados, para los que pueden ser operados y van a ser operados. Lo que representa tener esta tecnología, primero (es) que tenemos el equipo humano que nos permite usar el equipamiento que hemos adquirido y nos permite tratar con más seguridad a los pacientes, operar pacientes que antes quizás no se podían operar por la severidad de la curvatura de la columna, y nos permite seguir creciendo y seguir con un proyecto a futuro de mejorar aún más la calidad de los servicios que podemos presentarle a los pacientes pediátricos”.

Jorge Pérez, director del hospital, remarcó: “La capacitación de nuestros profesionales, el equipamiento, la actualización y demás, todo redunda en una mejor atención y mayo seguridad para el paciente, lo cual permite menor tiempo operatorio, optimiza los recursos, la recuperación. Si dudas que es un gran avance y la verdad que estamos orgullosos que el Notti sea pionero en incorporar esta tecnología. No ha sido fácil, pero hemos tenido lo más importante que es el recurso humano que ha tenido las ganas de capacitarse y que ha tenido las ganas de hacerlo en la salud pública. En eso hay que hacer hincapié porque no todos a veces quieren hacerlo y dar los primeros pasos en la salud pública y la verdad que para nosotros, a mí que me toca estar como director del hospital, es un gran orgullo, una gran satisfacción, así que esperamos que podamos seguir avanzando en el corto plazo y en el mediano plazo para seguir incorporando más tecnología”.

Carolina Membrives, del servicio de anestesiología, agregó: “Es muy importante, sobre todo para los pacientes, con esto damos una mejor calidad de atención, reducimos los tiempos quirúrgicos, reducimos los riesgos con la anestesia, tiene una precisión alta por lo tanto disminuye los sangrados y mejora el postoperatorio en los niños, es una cosa muy importante”.

Presencia del Estado

Por último, Jorge Pérez resaltó el apoyo estatal: “Todo es importante, desde nuestro recurso humano de todo el hospital y obvio de la parte directiva y del ministerio. Esto es un equipo en donde hemos intervenido todos, cada uno ha puesto su granito de arena para que esto sea una realidad”.

Morales Ciancio explicó que esta técnica se puede aplicar en otros hospitales: “Es una técnica que se puede aplicar en diferentes lugares, lo importante es tener el equipo humano capacitado y la tecnología que tenemos acá. Y como tenemos una red de colegas de otros países, esos colegas están entusiasmados con esta posibilidad de venir a formarse y entrenar en nuestro hospital”.

La nota completa

