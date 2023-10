Día mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama se conmemora todos los 19 de octubres para crear conciencia sobre este padecimiento. Año a año, la medicina encuentra nuevos métodos para combatirlo.

Para conocer un poco más al respecto, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con Darío Niewiadomski, médico oncólogo clínico, quien indicó: “Ha habido avances. Si bien es uno de los tumores más frecuentes de Latinoamérica, de Argentina y del mundo entero, por supuesto es la primera causa de cáncer en las mujeres”.

“Se evidenciaron nuevos avances respecto a los tratamientos, a los diagnósticos por imágenes que permiten realizar un diagnóstico temprano, con una mejoría en la tasa de curación y un avance en los tratamientos”, agregó.

Investigación como base

“Como es uno de los tumores más frecuentes, es importante decir que se pueden enrolar pacientes en distintos trabajos de investigación, por tanto, aparecen más familias de tumores relacionados con cáncer de mama. Al aparecer más familias de tumores o cáncer de mama, de estos tipos de tumores, tenemos más posibilidades de tratarlos y de enfocar respecto a las distintas técnicas quirúrgicas y terapéuticas”, remarcó Niewiadomski.

No hay prevención real

“El cáncer de mama no se puede prevenir. La única forma es practicando una mastectomía bilateral con evaluación de los ganglios linfáticos. Se puede dejar o preservar el pezón, pero es la única forma de prevenir un cáncer de mama. Eso se logra en pacientes que tienen una mutación genética BRCA 1, 2 y otros genes en donde la paciente estaría dispuesta a exponerse a este procedimiento quirúrgico”, explicó

“Hay que recordar que, en estos casos donde hay una mutación del BRCA 1 y 2 tenemos un 70%, 80% de posibilidades de desarrollar cáncer de mama hasta los 80 años y un 30% en algunos tumores ováricos. Debido a este alto porcentaje, la mujer decide por su cuenta realizar una mastectomía bilateral profiláctica. Esa es la única manera de prevenir un cáncer de mama. Si no, no se puede prevenir, pero se puede detectar tempranamente”, concluyó.

“En las mujeres que tienen la mutación genética, pero no están dispuestas a exponerse a la mastectomía, a este tratamiento quirúrgico se sugiere un control más asiduo, con estudios, mamografías, ecografías mamarias y eventualmente, si hubiera evidencia de imágenes dudosas, se puede pedir una resonancia magnética”, añadió el médico.

Factores de riesgo

“Hay varias causas que están relacionadas con el aumento de riesgo de desarrollar cáncer de mama. Por ejemplo, una mujer que empieza a menstruar a los 9 o 10 años tiene más exposición hormonal; una menopausia tardía, una mujer que tiene una menopausia después de los 50 años tiene más cantidad de años expuesta a hormonas; la mujer que tiene embarazos tardíos o que nunca tuvo embarazos; la falta de lactancia; el sedentarismo; los factores heredofamiliares… recordemos que, de un 8 a un 10% de las mujeres con cáncer de mama tuvo antecedentes heredofamiliares.

Los anticonceptivos orales; el consumo de alcohol. Todos estos factores tienden a aumentar el riesgo de producir un cáncer de mama. Pero hay mujeres que no entran en ninguno de estos listados, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, hay mujeres que no entran en estos factores, pero desarrollan cáncer de mama, por eso hacemos hincapié en el diagnóstico temprano”, recalcó.

Conciencia después

“Una mujer que atravesó el cáncer de mama y pasó por el tratamiento quirúrgico, eventualmente pasó el tratamiento de quimioterapia, tratamiento de rayos y actualmente se encuentra en tratamiento hormonal, es importante que se haga los controles, que vaya al oncólogo cada 3, 4 meses, que vaya al médico que la operó. Son muy importante los controles y también es interesante que esta paciente le transmita a todos sus allegados y conocidos, familiares, por lo que pudo pasar y que pueda sugerir los controles médicos”, reflexionó.

El cáncer de mama hoy

“Hoy no es un tumor que provoque alta mortalidad, pero es importante detectarlo tempranamente para que pueda haber un abordaje terapéutico completo”, aseguró Niewiadomski. “Hoy en día, según la normativa, hay tumores que, pese a no ser tan grandes, se sugiere un tratamiento de quimioterapia no intubante, es decir, un tratamiento para tratar de achicar el tumor y que al cirujano le sea más fácil exponer al paciente a tratamiento quirúrgico. Son tumores que se pueden operar más fácil que antes.

Hoy en día son tratamientos ambulatorios, que se hacen 2 o 3 horas. El paciente vuelve a su casa en el día, se saca el tumor y a partir de ahí se expone el paciente a tratamiento de quimioterapia o tratamiento hormonal y radia”, concluyó

