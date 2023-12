Las altas temperaturas del verano pueden generar un golpe de calor que puede traer consecuencias importantes. Por eso, es importante tomar conciencia y cuidarse.

Pasa saber qué se puede hacer para protegerse, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con el médico pediatra Daniel Miranda, quien indicó que el “golpe de calor en esta época con altas temperaturas es un problema sumamente riesgoso”.

Se da como consecuencia de “una exposición prolongada a altas temperaturas” y lo que genera es “la falta de regulación de temperatura del cuerpo, que puede llevar a procesos como la deshidratación, la pérdida de agua y la pérdida de electrolitos, como sodio, potasio, que son sumamente importantes y que puedan llevar a un cuadro de deshidratación aguda”, remarcó el médico.

Precauciones

“Es fundamental, primero, incrementar la frecuencia, en el caso de los bebés, de la lactancia natural porque es la mejor forma de incorporar agua. Aumentar la frecuencia de la oferta de agua a los lactantes y a los niños mayores”, consideró

“Muchas veces, pensamos en el alimento y nos olvidamos que nuestro cuerpo necesita agua y, en el caso de la prevención de los golpes de calor, es fundamental el aumento de la ingesta, fundamentalmente de agua. Evitar la ingesta de bebidas gaseosas, evitar la ingesta de bebidas azucaradas porque lo que hidrata es el agua”, aclaró Miranda.

“Si la persona está en un lugar que no es fresco, lo ideal es trasladarlo al lugar donde haya mejor ventilación. Es importante desvestirlo y en muchos casos es conveniente al bebé o al niño ducharlo, mojar todo el cuerpo con agua fresca, de esa forma evitamos las consecuencias que produjo el exceso de calor sobre la temperatura”, agregó.

Cuidado con el sol

“Una de las cosas fundamentales que hay que evitar es la exposición al sol en las horas centrales, estas son las 11 y las 16. El hecho que el niño esté en el agua o esté mojado, o que tenga la cabeza mojada, no significa que no pueda tener golpe de calor y llevar a la deshidratación. Por lo tanto, lo fundamental es no estar en la pileta en esos horarios y evitar la exposición prolongada al sol en cualquier momento del día”, explicó.

“Las dos etapas vulnerables para el golpe de calor son los primeros años de vida, en especial los dos primeros años, y después de los 60 años son edades de alta vulnerabilidad porque la pérdida de agua es muy importante y en poco tiempo y eso lleva al golpe de calor y a la deshidratación”, aclaró.

Otros consejos

“Se debe evitar todo lo que sea en exceso, comidas abundantes en general. Hay que comer lo justo y necesario, evitar todo lo que tenga exceso de sal, de azúcares, y tratar de aumentar la ingesta de verduras y frutas y todo aquello que realmente no signifique una carga para nuestro aparato digestivo.

Algo importante que está relacionado con la nutrición es evitar la actividad física intensa que puede afectar a los niños y adolescentes”, agregó. “Hay que usar prendas livianas, prendas de color claro y evitar la exposición al sol en las horas centrales, entre las 11 y 16”, concluyó.

Como explicarles a los más chicos

“Muchas veces, el niño menor, sobre todo el lactante que está recibiendo teta, no solo llora por hambre, sino que también llora por sed y esto hay que hablarlo con los padres. No solo incrementar la lactancia natural, sino incrementar el aporte de agua.

Y en los chicos mayores, explicarles que, por ejemplo, si van a una escuela de verano o si van a hacer alguna actividad física siempre deben llevar una botella con agua. Esa botella de agua debe tomarse de manera frecuente en lapsos de 15 a 20 minutos para evitar deshidratarse”, explicó.

Los cambios de temperatura

El doctor Miranda remarcó que “pasar de zonas frescas a zonas sumamente calurosas es una de las causas que puede llevar a ese golpe de calor. Es el efecto grave del calor sobre el cuerpo en forma directa en poco tiempo. Eso puede generar un cuadro de deshidratación aguda, por lo tanto, hay que tratar de hacerlo en forma gradual y sobre todo colocar las temperaturas”.

A continuación, consideró que “si tenemos aire acondicionado, colocarlo a una temperatura agradable que pueden ser los 24, los 25 grados. Es la temperatura ideal. De esa forma evitamos los cambios de temperatura brusca que producen una situación de estrés en el niño, en el adolescente, incluso en los adultos mayores”.

“Otra cosa importante, es no dejar los niños en los autos cerrados. Esta es otra causa de golpe de calor de deshidratación aguda grave que puede llevar a la muerte en pocas horas, en 1 hora puede generar la muerte del niño”, enfatizó.

