Los días de calor extremo que se viven en distintas localidades del país conllevan un riesgo importante: la deshidratación. Para saber cómo enfrentar esta situación, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con la nutricionista Aracely Balone quien recomendó: “A cada rato un vasito de agua, con estas temperaturas hay que acordarse, hay que tener un vaso a mano, una botellita y recargarla varias veces en el día, pero no olvidarse de hidratarse y la bebida por excelencia es el agua”.

Cuánto tomar

“Con estas temperaturas alrededor de los 2 litros para los adultos, calculo que vamos a andar bien. Después hay personas que necesitan tomar más. Por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen que tomar más agua, más de 2 litros”, recalcó.

“Bebés menores de seis meses, que no pueden tomar agua, también van a tener más sed. Hay que ponerlos al pecho más seguido durante el día porque probablemente tengan sed, toman un poquito de pecho y andan bien”, recomendó.

“Para los adultos, más o menos, dijimos alrededor de los dos litros. Por supuesto, una persona que trabaja fuera, que haciendo actividad, y transpira mucho, va a necesitar tomar más. Con agua es suficiente, salvo que transpire mucha cantidad, pierda mucho líquido y ahí podría utilizar alguna de estas bebidas deportivas”, agregó.

“Y no nos olvidemos de los adultos mayores, que es otro de los grupos más vulnerables, que a veces no se acuerdan o no se dan cuenta de que tienen sed y también hay que ofrecerles varios vasos”, concluyó.

No es cuestión de tomar todo de un golpe

“Uno transpira a lo largo de todo el día con estas temperaturas que todo el día están muy altas. Por eso contamos los vasos o las botellitas, porque uno ahí lo puede distribuir en distintos momentos del día y mantenerse hidratado durante todo el día”, explicó.

“Agua fresca, porque ayuda a regular mejor la temperatura del cuerpo. El cuerpo se va a mantener ahí alrededor de los 36 grados, así que por más que tomemos agua fría, el cuerpo la va a calentar a la temperatura que tiene que estar, pero el intestino es muy sensible, entonces, si yo tomo mucha agua de golpe muy fría, puedo sentir algún cólico, un dolor de panza. Hay gente que está acostumbrada y toma agua prácticamente con hielo siempre y ya no le hace nada, pero el que no está acostumbrado es mejor agua fría de la heladera, o si no, si le gusta agua a temperatura ambiente, no hay ningún problema”, recalcó.

Las infusiones cuentan: ”El mate, el tereré, que refresca un poco más, las infusiones, el té frío también se puede utilizar. Siempre está bueno complementar con un poco más de agua. ¿Por qué? Porque estas bebidas, el café, el té, también deshidratan”, comentó la especialista. “Por ahí yo tomo un litro y medio de agua y después voy a andar alrededor de dos litros y medio con las infusiones”, agregó.

Ojo con el azúcar

“Hidratarse con una bebida azucarada común no sería lo ideal. Por ahí sí, dejarlo para el momento de la comida, que uno tiene ganas de tomar algo con sabor, algo distinto, ahí sí. Pero las bebidas con azúcar, las gaseosas, dan mucha sed, no sacan la sed, entonces me va a hacer querer tomar cada vez más”.

