Noviembre es el mes de la prevención del cáncer de próstata, por eso es muy importante generar conciencia de uno de los que más muertes generan. Por ese motivo, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con el médico urólogo Mauro Carrillo, quien explicó: “Hay que entender que el cáncer de próstata es uno de los principales tumores de cáncer que existe en el hombre y es muy frecuente y cada vez, a medida que tiene más edad, la frecuencia aumenta notablemente”.

Controlar para prevenir

“A partir de los 40, los 45 años, dependiendo si hay antecedentes, o a partir de los 50 años, cuando no hay antecedentes familiares, debemos comenzar el chequeo. Es importante saber las características de la persona.

Todo varón activo saludable debería hacerse el control. Esto es muy sencillo, consta de un estudio que se llama antígeno prostático específico, es un análisis de sangre y, a partir de este análisis, uno puede tener una primera sospecha. Eventualmente, se hace lo que es el tacto rectal, que hoy en día se usa combinado.

Estos dos estudios nos van a permitir tener una sospecha y eventualmente uno orientarse para poder hacer un estudio más complejo para poder confirmar la presencia de este tumor”, expresó Carrillo.

No todo es cáncer

“La idea es diagnosticarlo antes que esto produzca algún tipo de sintomatología. Cuando hay síntomas, puede dar dificultad para orinar, puede dar algún tipo de dolor en los huesos, puede orinar con sangre, pero esto suele ser en fases más avanzadas".

"Lo que se suele confundir a nivel de la población, y hay que tener en cuenta, es que existe el crecimiento prostático benigno, o HPV, que es cuando con los años la próstata se agranda, pero es algo independiente del cáncer y esto sí le produce síntomas al varón. Entonces es muy común que tengamos varones con síntomas que no tienen cáncer y que vienen asustados a consulta pensando en que lo pueden tener”, recalcó el médico.

“Esto se da más o menos a la misma edad, a partir de los 40, 50 años, y a medida que aumenta la edad es más probable tener síntomas por la próstata agrandada. Estos síntomas generalmente pueden responder a próstatas agrandadas, pero el cáncer de próstata también podría dar ese síntoma en fases más avanzadas. Por eso es importante hacer la consulta, ya sea preventiva sin síntomas a partir de la edad que dije antes o en el caso de varones que presenten algún síntoma para orinar”, agregó.

Cuando empezar a controlarse

“Como todo en medicina, hay un montón de grises. Analizándolo de una manera más poblacional, realmente la incidencia importante del cáncer de próstata es a partir de los 50 años, pero se puede encontrar en todas las edades, con menor o mayor agresividad. Pasa que son tan raros los casos en edades tempranas y que, en general, van a estar asociadas a algún tipo de predisposición genética, que no se justifica hacer un chequeo a nivel poblacional de todas las personas, pero no sería para preocuparse”, consideró Carrillo

La relación entre la eyaculación y cáncer de próstata

“Hay varios trabajos que asocian una mayor cantidad de eyaculación semanal, ya sea por masturbación o por relaciones, con una disminución del cáncer. No tenemos algo sólido, pero lo que puedo decir es que mientras más tiempo permanecen los fluidos en contacto con las células, más predisposición al cáncer, y estos fluidos pueden tener los tóxicos que predisponen a la formación del tumor”, consideró.

La agresividad de la enfermedad

“El cáncer de próstata es muy complejo”, expresó el médico. “Imaginemos que entramos a un zoológico y hay una jaula arriba que dice cáncer de próstata. Esta jaula tiene un tigre, un león, un puma, un gato doméstico y un cachorrito de gato y todos son cánceres de próstata, pero tienen distintas agresividades".

"Entonces, hay un concepto que a veces es un poco difícil, y sobre todo en este tema de campañas masivas de comunicación, y es que no todos los cánceres de próstata son iguales. Es decir, hay algunos cánceres que no deberían ni siquiera ser diagnosticados porque son tan poco agresivos que es preferible que el paciente se entere que no lo tiene porque no le va a traer complicaciones, y hay otros que sí debemos diagnosticar a tiempo”, agregó.

“Hoy en día se está orientando cada vez más tanto el diagnóstico como el tratamiento, tratando de identificar estos tumores que son muy agresivos frente a los que no van a traer ninguna complicación”, explicó.

“Muchas veces se habla de “visitá a tu urólogo” pero no se transmite este mensaje que es importante: el evitar el tabaquismo, el manejar el peso corporal con una dieta rica en frutas, verduras y hacer actividad física”, concluyó Carrillo.

