Apneas del sueño: ¿qué son y cómo afectan nuestra salud?

Uno de los problemas que muchas veces pasa desapercibido es el de las apneas del sueño. Muchas veces parece que solo se trata de mal descanso, pero en realidad es una situación que puede generar, si no es tratada, problemas importantes.

Por ese motivo, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con Fátima Pagani, médica neuróloga, quien explicó: “Las apneas del sueño ocurren cuando disminuye el flujo de aire en la vía aérea mientras dormimos".

"Esto ocurre porque, durante el sueño, nuestros músculos se ponen más blanditos y la vía aérea puede cerrarse y esto lo que genera es que llegue menos oxígeno a la sangre, entonces menos oxígeno al cerebro y pueda traer ciertas complicaciones. Nos damos cuenta cuando roncamos. Las personas roncadoras hay que evaluar si no tienen apneas del sueño”.

“Hay diferentes tipos de apneas, están las apneas centrales que son más por disfunción de lo que es el centro respiratorio, son las menos frecuentes. Las más frecuentes, son las más obstructivas, es este mecanismo que explicaba recién, que colapsa la vía aérea y no llega mucho oxígeno a la sangre”, agregó la especialista.

¿Cómo afecta una apnea de sueño?

“La apnea de sueño es cuando disminuye el flujo aéreo durante la noche, llega menos oxígeno a la sangre y menos oxígeno al cerebro y nos despertamos por eso. Son microdespertares. Esto ocurre muchas veces en la noche, hablamos de 30 veces por minuto.

"El cerebro se da cuenta, nos despertamos un poquito para respirar, pero no somos conscientes de esos despertares. Por eso mucha gente que tiene apneas está cansado durante el día, se queda dormido, no se puede concentrar. Pero vos preguntas si duermen y te dicen que sí, pero cuando hacemos los estudios vemos que muchos microdespertares por la noche y eso hace que la calidad del sueño sea mala”, analizó Pagani.

“Nosotros lo que solemos hacer cuando viene un paciente con un motivo de consulta de sueño no reparador, es ver la calidad del sueño. Uno de los estudios que tenemos es un estudio que se llama polisomnografia en donde el paciente va a dormir a la institución, le colocamos electrodos en la cabeza para ver como son los ciclos de sueño, le colocamos un micrófono para ver si ronca o no, y conectamos oxímetros y medidores de presión para ver si realmente durante el sueño no tiene estas apneas".

"Ahí evaluamos si tiene tanta cantidad de apneas en el sueño requiere un tratamiento específico”, agregó.

Los riesgos

“La obesidad es el primer factor de riesgo para apnea del sueño, por eso uno de los tratamientos es bajar de peso, y relacionado todo lo que es el estrés y nuestra calidad de vida que es todo a mil y todo es rápido y no tienen tiempo de hacer ejercicios, viven estresados, todos esos factores ayudan. Los factores de hipertensión arterial que se relaciona con la mala calidad de vida que comentaba”, explicó Pagani.

“Creo que en la actualidad la calidad de vida que tenemos es bastante mala, eso influye en todo lo que son enfermedad cardiovasculares, porque si bien la apnea del sueño no es una enfermedad cardiovascular en sí, el gran problema que tenemos con estas apneas, además de no dormir bien, es que aumenta el riesgo cardiovascular. Aumenta el riesgo que tengamos un ACV, un infarto y por eso los médicos le damos tanta importancia, porque no es solo que dormís mal, sino que puede traer graves problemas para la salud”, añadió.

“Hay un montón de enfermedades, que le llamamos silente, por ejemplo, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial está ahí, no te enteras hasta que de repente se manifiesta con la complicación, con el ACV, con el infarto".

"Lo mismo la apnea. Capaz, la apnea no es tan silente porque uno duerme mal, pero si uno se estudia porque duerme mal, capaz pasa desapercibida hasta que tenés una complicación más grave. Por eso recomendamos si la persona tiene sobrepeso, es hipertenso o es muy roncadora, hay que hacer consulta para evaluar y si tiene apnea poder tratarla”, concluyó.

