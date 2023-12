La vicepresidenta electa Victoria Villarruel se reunió este martes con el bloque de senadores de la UCR. La intención era limar asperezas y remarcar que en esta nueva etapa busca recuperar la labor parlamentaria e incrementar el número de sesiones.

Víctor Zimmermann, senador nacional radical de la provincia de Chaco de Juntos por el Cambio, participó de la reunión y en diálogo con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, afirmó: “Valoro mucho esa actitud porque soy de los que creo que política también se hace con gestos, vino ella a nuestro espacio dentro del Senado. Ha sido una reunión muy amena, valoramos la actitud de la vicepresidente electa. Es un buen punto de partida”.

- ¿Cuáles son las expectativas frente a la labor parlamentaria que se viene, teniendo en cuenta que Villarruel pidió tener un mayor número de sesiones?

-Desgraciadamente, la normalidad es noticia, y mirá lo que estoy destacando, que la vicepresidenta haya tenido el gesto de ir al bloque de la UCR, que es una oficina dentro del recinto del Senado. Esto es un inicio, ojalá que lo podamos concretar y que nosotros también depongamos algunas actitudes que a veces son mezquinas y podamos encontrar un esquema de diálogo más allá que después en el recinto, el que tenga los votos lo apruebe y el que no, no. Siempre fui muy respetuoso del oficialismo del Senado porque hasta el 10 de diciembre el presidente es Alberto Fernández y Cristina Fernández, ellos fueron los elegidos para conducir los destinos de la Argentina, ahora si miramos los resultados obviamente no son buenos, por eso se produce este cambio de los argentinos y a ver cómo funciona hacia adelante, ahora, tenemos que dar el crédito necesario a quienes votaron los argentinos, sin dejar de tener el rol que nos asignaron, es el desafío de la democracia.

- ¿Cuál será el rol de la bancada radical en este nuevo Senado que se formará?

-De una oposición propositiva. Marcar las diferencias porque tenemos ese rol. La ciudadanía votó a otra agrupación política para que sea oficialismo y gobierne, entonces hay que ser respetuoso de la decisión de los ciudadanos. Oponer por oponerse no sirve, porque también hay que proponer. Lo hicimos muchas veces en este tiempo, tengo muchas iniciativas parlamentarias presentadas. También obviamente vamos a marcar las diferencias cuando las tengamos. Ella (Villarruel) se comprometió para hacer el máximo de los esfuerzos para encontrar los consensos necesarios, porque es lo que queremos, porque queremos que, al presidente, a los gobernadores, a los intendentes les vaya bien, para que nos vaya bien a todos los argentinos.

- ¿Cómo se reorganiza la bancada radical? Hay nuevo jefe y es importante porque eso marca unidad.

-Es muy importante porque uno siempre cuando accede a los cargos tiene aspiraciones, uno quiere conducir, tener la representación, pero entendimos de que acá la prioridad tiene que ser el proyecto y ver cómo estamos unificados por el bien de la UCR y de nuestro partido. Finalmente, tenemos un bloque unificado que celebramos todos, el presidente es Eduardo Vischi, el vicepresidente es Pablo Blanco y la secretaría general la mendocina Mariana Juri, con quien trabajamos muchas horas y, encontramos un consenso y a partir de ahora a trabajar para ver cómo fortalecemos Juntos por el Cambio y cómo podemos ayudar al presidente y hacer que las cosas funcionen mejor.