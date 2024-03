Jose Luis Espert propone una solución radical contra los narcos: ¡Bala o bala!

José Luis Espert aseguró que la salida contra el narcotráfico es “bala o bala”. “A los narcos hay que arrasarlos de la faz de la Tierra, directamente” y en, sintonía, dijo que no deberían tener derecho a la Justicia. “Ni Justicia. Ahí es bala o bala", remarcó el diputado.

“Yo creo que el narco no merece derechos porque está dispuesto a matar criaturas, mujeres, no tienen códigos", expresó en una entrevista al canal Todo Noticias (TN). Sin embargo, descartó la posibilidad de aplicar la pena de muerte al sostener que "siempre es mala, hay códigos”.

“No, pena de muerte, no. Hay que ir y liquidarlos directamente. Pena de muerte sería apresarlos, ponerlos y gatillarles. Ahí es ir y agarrarlos en su lugar”, explicó.

A continuación, consideró que lo que ocurre en la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro es “anormal”, por lo que se requieren medidas extraordinarias. “Acá no estamos viviendo una situación normal, tenemos la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe, una de las principales ciudades de la Argentina, o sea, que Rosario es una de las ciudades más grandes del país y está tomada por los narcos", consideró, y concluyó:

"¿Qué duda puede haber de que tenés que arrasar con los narcos? No sé si con esta ley o con la otra ley. No puede haber duda. Y cuidar a los gobernantes de que no paguen el precio político de lo que hay que hacer ahí”.