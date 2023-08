A tres días de las PASO nacionales, los precandidatos y sus respectivos equipos de campaña siguen recorriendo el país para difundir sus propuestas antes de que empiece la veda electoral.

Fernando Straface, jefe de campaña del precandidato del JxC Horacio Rodríguez Larreta y actual secretario general de Relaciones Exteriores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pasó por los estudios de Ciudadano.News y durante una entrevista con el programa Metaverso argumentó por qué Larreta debe ser el próximo presidente de Argentina.

-¿Cómo viene la campaña?

-Falta muy poco tiempo. Hoy estamos todos muy consternados por lo que pasó con Morena (Domínguez) y por eso también Ulpiano Suárez definió que la actividad de cierre de campaña que íbamos a tener hoy en la Plaza Independencia se suspendiera. Es una manera de honrar la memoria de esta nena, es poder trabajar para ver qué hay que hacer para que esta realidad cambie y más allá de que suspendimos la actividad en el espacio público, vamos a hacer una jornada de trabajo con los equipos de Horacio Rodríguez Larreta para profundizar sobre las distintas propuestas que Horacio hizo en distintos temas que hacen a la agenda pública argentina, entre otras, la seguridad.

-El caso de Morena nos interpeló a todos y puso en eje la inseguridad y se empezó a hablar sobre temas muy importantes para la ciudadanía como narcotráfico, el Código Procesal Penal, Código Penal Juvenil y son proyectos que hoy deberían tocarse dentro de la política...

-Sí, Horacio hace un mes hizo una propuesta muy concreta en seguridad con el aval, además de que él lideró la creación de la Policía de la Ciudad y ocho años después de la creación tenemos los índices de delitos más bajos en la historia de la ciudad, de asesinatos, robos a mano armada, motochorros, la ciudad está completamente video vigilada, lo cual funciona como elemento disuasivo para quien quiere delinquir. Los accesos a la Ciudad de Buenos Aires están flanqueados de tal forma que cuando entrás con tu auto se lee tu patente y esa patente dispara si tenés algún problema con la justicia y, por último, el reconocimiento facial que instauramos en la ciudad contra la base de prófugos. Este plan de seguridad es el que Horacio se propone llevar adelante en Argentina. El otro día lo presentó y entre otras cosas, enunció su voluntad de llevar 6 mil gendarmes a la Provincia de Buenos Aires, 3 mil a Córdoba y 3 mil a Rosario. También planteó la ley de extinción de dominio, que los criminales no puedan seguir a cargo de sus bienes, porque con esos bienes delinquen y muchas otras medidas que hacen a un plan de seguridad.

-¿Qué tan factible es de aplicar este plan global de seguridad en toda Argentina, teniendo en cuenta que las realidades son distintas en CABA, el Norte o el Centro de nuestro país?

-Hay un rol muy protagónico para los gobernadores. Juntos por el Cambio se encamina a la posibilidad de que el próximo presidente, si Horacio es el próximo presidente, cuente con diez gobernadores de Juntos por el Cambio, que es el doble de los que tuvo Mauricio Macri. Dentro de esos gobernadores esperamos que también en Mendoza, Alfredo Cornejo sea electo y de esa forma nos permita trabajar desde la nación con Mendoza y un gobernador muy comprometido con la agenda de seguridad. Hoy la agenda es seguridad junto con la inflación y el trabajo, las tres grandes preocupaciones en todas las provincias argentinas que pide la gente y, hace a la posibilidad de progresar de las personas.

-Tenemos inflación, pero el problema es la pérdida del valor adquisitivo de los salarios, ¿cómo piensa Horacio recuperar eso?

-Para Horacio, estabilizar la economía, terminar con estos niveles de inflación que nos comen el salario es absoluta prioridad porque con inflación las familias no pueden proyectar, los jóvenes que quieren irse de la casa a vivir solos no pueden proyectar un plan, las empresas tampoco vienen a invertir, no existe una economía tan inestable como la que tiene la Argentina y la paradoja es que la Argentina tiene muchas oportunidades de crecimiento. Horacio lo dijo muchas veces: tener una convicción muy fuerte de no gastar más de lo que recaudas. Terminar con el déficit fiscal que es el que produce inflación. Lo segundo, es liberar todo el potencial productivo que tiene Argentina para que exporte más y, si exportás más, van a entrar más dólares, si entran más dólares, se termina toda esta historia de andar mendigando dólares por el mundo como está haciendo (Sergio) Massa.

-Mauricio Macri tiene una inclinación hacia la metodología de Patricia Bullrich, ¿cómo maneja esto Horacio Rodríguez Larreta?

-Horacio y Mauricio Macri, que fundaron el PRO hace veinte y pico de años, y Patricia Bullrich, coinciden en adónde queremos llevar al país, en el qué queremos hacer. Hay una diferencia entre Patricia y Horacio en la estrategia que cada uno propone acerca de cómo lograrlo, y sobre todo en el caso de Horacio plantea que los cambios en Argentina para que sean reales tienen que durar en el tiempo, porque no nos puede volver a pasar de cambiar, pero que cuatro años después el cambio haya sido revertido o tenga condiciones de reversibilidad, porque si no vuelve el kirchnerismo. Ya no hay más espacio para la discusión del shock, o hacés los cambios rápido en la Argentina o la Argentina va a estar mucho peor en el corto plazo porque no le sobra nada.

-Dentro de la política uno de los grandes problemas es la grieta, que incluso se traslada a la ciudadanía, ¿se puede pensar en gobernar sin grieta?

-Con la grieta no nos fue bien a los argentinos. Horacio Rodríguez Larreta dice que Argentina necesita una serie de cambios, estabilizar la economía, hacer reformas, hacer cosas para poder liberar todo nuestro potencial productivo. En Argentina necesitas lo que Horacio llama una 'mayoría consolidada', que se traduzca en el Congreso, en tener diputados, senadores, en gobernaciones, en apoyo social, eso supone, una vez que ganaste, convocar a algunos de los que perdieron porque la Argentina necesita más apoyo que lo normal en cualquier país. Con el kirchnerismo no nos vamos a poder poner nunca de acuerdo, si el diseño institucional pone a una parte del kirchnerismo en el Congreso, por supuesto, la democracia dice que tenés que conversar, dialogar, distinto es que te pongas de acuerdo, ellos cerraron las escuelas, liberaron presos en la pandemia, creen que Cuba, Nicaragua y Venezuela no son dictaduras, es muy difícil ponerse de acuerdo, pero la democracia les da su lugar.

-¿Por qué Horacio Rodríguez Larreta debe ser el presidente de Argentina?

-Lo conozco hace 26 años y sé el camino que recorrió para llegar hasta acá. Toda la vida elaboró una visión de cómo Argentina puede prosperar, construyó equipo y compartimos el sueño de cambiar la Argentina. Cuando le tocó gobernar en la Ciudad de Buenos Aires, lo hizo bien y los resultados están a la vista, tiene un plan y una forma de gobernar muy efectiva. Él vino muchas veces a Mendoza y su obsesión cuando está acá es hablar de los temas que a los mendocinos le preocupan. Va a ser un presidente muy metido en los temas, en los territorios, con una vocación federal muy grande y como dice su lema de campaña, ‘trabaja, trabaja y trabaja’. El tipo se levanta a las 5:30, se acuesta a las 23, nos saca varios cuerpos de ventaja a todos nosotros porque trabaja más que nadie, cree en las transformaciones visibles, así que por todo eso no tengo dudas que será un gran presidente.