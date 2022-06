Patricia Bullrich en Ciudadano News: "Es tiempo de valientes"

La presidenta del PRO a nivel nacional y exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, pasó por Mendoza para cumplir con una serie de actividades.

Una de ellas fue la presentación y lanzamiento de la segunda cohorte de la Diplomatura en Perspectiva de Género en Seguridad y Justicia organizada por el Instituto Universitario de Seguridad Púbica (IUSP), unidad académica de la UNCuyo, a través de su Observatorio de Género, acto que se realizó en el Arena Maipú.

Allí realizó declaraciones que dejaron bastante tela para cortar, sobre todo teniendo en cuenta que se perfila como candidata por su espacio político a la Presidencia en 2023. Bullrich fue entrevistada en forma exclusiva por Ciudadano News, y uno de los salones del hotel Esplendor, de ese complejo, fue el lugar del encuentro.

—¿Debemos presentarla como presidente del PRO?

—Como presidenta del PRO (enfatizó a secas). Siempre digo así. Como me decían ministra, digo presidenta, pero es como cada uno lo quiere decir.

—Hay rumores de que encabezaría una de las fórmulas que presentaría Juntos por el Cambio con Alfredo Cornejo. No vale que me responda que no es tiempo de hablar de candidaturas.

—En este momento lo que venimos trabajando con Alfredo Cornejo, con el equipo de Mendoza y junto a todo nuestro equipo, es pensar la administración del país. Pensar la economía, la educación, la seguridad. Hoy he venido a dar una charla sobre seguridad en la diplomatura de diversidad y género del Instituto de Seguridad Pública de la provincia. “Vamos a poner los caballos en orden y el carro atrás. No vale hablar de candidaturas porque cada uno y cada partido, cada sector de Juntos por el Cambio, estamos todos trabajando en crecer, en lograr más adhesión popular, en lograr más interpelación en los problemas que tiene la sociedad, en buscar soluciones que sean efectivas y concretas y que nos permitan crear confianza en la sociedad”, agregó.

“Con Alfredo tenemos una excelente relación, al igual que con Rody (Rodolfo Suarez), Ulpiano (Suarez), con toda la Unión Cívica Radical de Mendoza. Es una UCR muy dinámica, con muy buena gestión, que viene gobernando Mendoza hace tiempo. Nos gusta la gestión de Mendoza y vamos a seguir trabajando con ellos con esta idea de pensar algunas ideas de los temas principales juntos”, expresó.

—Recién dijo que Juntos por el Cambio está pensando en resolver los problemas de la sociedad. ¿Prohibir el lenguaje inclusivo es un problema de la sociedad hoy?—Sí. Esto se está discutiendo en el mundo entero. Porque los chicos han perdido (a partir del sistema no presencial) mucho la capacidad de leer y escribir. La lectoescritura es lo que más ha sufrido, porque no es lo mismo escribir en presencia de un docente que inmediatamente corrige, a escribir con un docente que está en una pantalla con muchísimos chicos y que no puede ver lo que está sucediendo. Entonces, si a un chico que tiene que aprender y se les dificulta y sumamos el “todes”, se le arma un berenjenal en la cabeza.

“Uno tiene que simplificar. Hay que usar el idioma de una determinada manera. Después, si en su casa usted quiere hablar de otra manera, hable en su casa. En la escuela tiene que tener una determinada manera”, consideró.

—La semana pasada en una entrevista televisiva dijo que no es tiempo para cobardes. ¿Es tiempo de que, de quienes?

—Es tiempo de valientes. Porque los cambios que necesita la Argentina se van a hacer con una cantidad de obstáculos que al darse cuenta los obstaculizadores que va en serio, que no es avanzo y retroceso, sino que avanzo, se van a poner duros. Entonces, va a ser un cambio con esfuerzo y con dureza sobre los grupos de poder que quieren que el país siga empobrecido, que siga como está. En cada burocracia uno encuentra algo que alguien se lleva, y desarmar esa telaraña es para valientes.

—¿Ese mensaje es para afuera o también para adentro, teniendo en cuenta los cuatro años de la administración de Mauricio Macri?

—Durante el gobierno de Mauricio creo que hubo quienes fuimos más valientes y quienes fueron más “sigamos” y no hicieron cambios, y eso lo digo siempre, no me asusta decirlo. Creo que en seguridad fuimos valientes, (pero) creo que en políticas sociales no fuimos valientes porque seguimos con lo mismo que habíamos heredado y la consecuencia fue terminar con una cantidad muy grande de pobres y con la misma política social de personas rehenes de estructuras de poder que manejan la política social como si fuera de ellos y se apropian de ella.

“En esta próxima gestión no puede haber nadie que mantenga el ‘sigamos’. Hay áreas que en una gestión tienen continuidad, siempre hay continuidades. Pero en los temas fundamentales que hacen al corazón de los cambios, los cambios se tienen que hacer”, aseguró.

—Hablamos del radicalismo en Mendoza y nada del PRO de esta provincia y de su máximo referente, Omar De Marchi... ¿Sintió como una traición que se haya ido con Horacio Rodríguez Larreta?

—Fue una decisión extraña. Su manera de pensar, sus declaraciones públicas van a contra mano. Pero bueno, allá él con su decisión. Él tomó esa decisión y tendrá que explicársela él a los mendocinos, no yo.

—¿Qué se imagina haciendo el 10 de diciembre a las 11 de la noche de 2023?

—Firmando tres leyes. Una ley de des burocratización, una ley de medidas económicas muy fuertes y otra del fin de los privilegios.

—¿Para firmar hay que tener la lapicera?

—Cambiemos el lenguaje. Porque si vamos a hablar de quién tiene la lapicera, por supuesto que quién asuma tiene que tener el poder. Otra experiencia de poder dividido no le está haciendo nada bien al país.