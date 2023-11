Si bien no está confirmado, Patricia Bullrich sería la ministra de Seguridad de Javier Milei. La excandidata presidencial del PRO había comentado hace tres días en el canal TN respecto al cargo: “Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”.

“Formalmente nadie me propuso nada cara a cara”, aseguró Bullrich en ese momento. “No creo que eso sea un debate, si me ofrecen o no. Lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad. Esos son los temas importantes de discutir”, agregó. De cualquier forma, desde el entorno de la líder del PRO expresaron que nadie le ofreció el cargo de manera oficial.

Por otro lado, Javier Milei canceló su vuelo a los Estados Unidos. Se iba a realizar este viernes y visitaría la tumba de un rabino en Nueva York, pero finalmente lo suspendió y estará en Argentina en los próximos días. Sin embargo, desde La Libertad Avanza aseguraron que se realizará, aunque con fecha de determinar.

Esta decisión en el marco de las definiciones sobre quienes integrarán el próximo Gobierno. El listado del Gabinete fue recibiendo cambios, con la salida de Emilio Ocampo y el ingreso de Luis Caputo.

Al igual que Ocampo, Carolina Piparo, la principal candidata a estar a cargo del ANSes, tampoco ocupará ese lugar y esto se une a que Patricia Bullrich volvería al ministerio de Seguridad.

Milei iba a viajar a Estados Unidos en un viaje de carácter personal y espiritual. Su objetivo era visitar amigos suyos de la comunidad judía y la tumba de Rebe de Lubavitch.

Al mismo tiempo, recibió la invitación de la administración de Joe Biden, presidente de ese país, para tener una serie de reuniones, pero la agenda del presidente electo de Argentina hacía imposible los encuentros.