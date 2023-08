"Pasaron 35 días de campaña y la opinión pública no se movió demasiado”

Rumbo a las PASO del 13 de agosto, las encuestas siguen mostrando números, que solo podrán terminar de confirmarse el domingo de las elecciones.

Pero en ese sentido, Manuel Zunino, director de Proyección Consultores, afirmó en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, que los números obtenidos en este informe de finales de julio, “son muy parecidos a los que teníamos tres días después de conocerse las listas, pasaron 35 días de campaña y por ahora no se alteraron los resultados de la encuesta, no se movió la opinión pública demasiado”.

-Entonces… A raíz de esto, ¿qué marcan los números?

-La foto de hoy indica que Unión por la Patria tiene 31% de intención de voto en su totalidad, con Sergio Massa con 26% y Juan Grabois con 5%.

En Juntos por el Cambio tenemos 34% de intención de votos, desde marzo hasta acá que Mauricio Macri declino su candidatura, Patricia Bullrich está un paso delante de Horacio Rodríguez Larreta y siempre la tuvimos por encima de él en las encuestas. En tercer lugar, viene Javier Milei con 19%, bastante firme en el último mes.

-¿Cuáles son los techos electorales de cada precandidato?

-Bullrich también está un paso adelante del resto, 42% promedio; Sergio Massa, en promedio, 40%, Horacio Rodríguez Larreta, 38%, y Javier Milei un poquito más abajo. Eso vemos como escenario general hace tiempo, varios meses y también nos indica, más allá de quien está primero o segundo, que todos tienen un nivel de rechazo muy alto, entre el que te dice que no cree que lo vote y jamás lo votaría cercano al 60%, es decir a todos se les haría muy complicado ganar en una primera vuelta, no hay ninguno que tenga una potencia más para imponerse en una primera vuelta y eso hace que la hipótesis más fuerte de esta elección sea que haya un balotaje.

- ¿Qué probabilidad de voto en blanco hay?

-Un 7% por lo menos, puede ser más, la media histórica de elecciones nacionales se ubica alrededor del 6%, después hay que ver que tenemos un 15% de personas indecisas todavía, en el escenario los proyectamos con distintas estrategias e indicadores, pero tenemos en el último tiempo un 15% de personas que sabemos que van a definir su voto entre la última semana y el cuarto oscuro. Eso puede llegar a generar tres cosas: primero, que la foto que conté tenga cierta alteración, se muevan unos números; segundo, que crezca el voto en blanco, porque parte de esa indecisión es cansancio con la política, o tercero que la gente no vaya a votar. La diferencia entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio es muy pareja, incluso la diferencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich no es una elección que esté cerrada, tiene posibilidades el jefe de Gobierno, Javier Milei se juega mucho, no es lo mismo que saque 18%, 15%, 25% y eso va a depender también del nivel de participación. Están abiertas un montón de posibilidades y hay que estar atentos a encontrarnos con una sorpresa el 13 de agosto.

- ¿Cuáles son los temas importantes que la ciudadanía cree que los precandidatos deberían hablar y ser eje de campaña?

-La inflación, por un lado, y su contracara que son los ingresos, lo que tiene que ganar una familia para subsistir y lo que le ingresa es el principal eje de preocupación. Tampoco veo en los grandes dirigentes planteando cosas concretas que tengan que ver con cómo se solucionan esas cuestiones y además, vemos a la gente muy cansada de las promesas de campaña, la gente tiende a sentir que, de alguna manera, no digo mintiendo, pero desconfía mucho de las palabras del dirigente así que, veremos qué efectos tienen las promesas, las propuestas, las plataformas, etc.