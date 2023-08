Un sondeo revela que los candidatos pesan más que los partidos

Luego de las PASO en Mendoza, y de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias nacionales del 13 de agosto; el titular de la consultora DC, Aníbal Urios, habló en el programa Metaverso, por Ciudadano.News, sobre el sondeo realizado durante los últimos días de julio para conocer “qué había pasado después de las PASO y ver cómo está el electorado mendocino”.

-¿Qué resultados se han obtenido?

-Primero, se repite lo que venimos analizando hace años, donde los candidatos son los que pesan más que los partidos, si bien el partido te da un piso, después los candidatos lo que hacen es crecerlo o bajarlo y eso vemos también en Mendoza. Alfredo Cornejo y Omar de Marchi son los dos que están polarizando la elección, se puede ver claramente que el voto de Luis Petri no se fue directamente a Cornejo, sino que está esperando otro resultado que acerque más para resolver sus problemas cotidianos.

-La mitad de los encuestados opina que la gestión de Rodolfo Suarez fue sin penas ni gloria

-Es mucho para un gobernador y no es para sacarle el peso a Suarez, pero hace mucho que están gobernando y de alguna manera no encuentran la relación directa a la solución de lo que más preocupa, lo digo porque en La Plata lo hicimos y a Julio Bárbaro le dio parecido, es decir, que la gente cambia de página rápidamente, no me solucionaste, vamos por otro, es como que el nivel de tolerancia del electorado está por el piso.

-¿Esto puede traccionar de manera negativa la campaña de Alfredo Cornejo?

-Por supuesto, porque no hace un movimiento en la intención de votos, se mantiene en números parecidos. De la Legislativa hasta acá cayó muchísimo, 48%, está bien si sumás a Petri, pero si fuera personalmente bajó 20 puntos.

-Otro sin penas ni gloria es el peronismo provincial...

-Sí, en realidad el peronismo mendocino está pasando también en otros lugares, no presentan una oferta electoral que conquiste. Los peronismos locales van a tener que empezar a rever quiénes son los candidatos. No hay una linda oferta electoral y por lo cual el elector va a buscar una herramienta que le sirva en algún punto para mostrar lo que no quiere o que colme sus expectativas,

-De todas formas, las últimas elecciones han reflejado la cantidad de ausentes y voto en blanco, que también es un factor importante, llamativo y que quizá muestra el hastío que tiene la sociedad para con la política y los políticos.

- Totalmente, es el 'voto bronca', la gente se quiere manifestar de alguna manera y te lo están diciendo, no yendo a votar o votando en blanco, que es un alerta, lo venimos diciendo desde hace años que la clase dirigente tiene que tomar nota del ciudadano que no le está gustando de ninguna manera; ni gobernando ni siendo oposición ni presentándose en la elección porque lo que dicen está muy alejado a lo que realmente la gente necesita escuchar.

-Por ejemplo, en el caso de Patricia Bullrich, que es una de las que mejor posicionada está, es la que ha podido captar ese discurso que la gente quiere escuchar y que busca ese cambio.

-Sí, el spot o todo lo que ha manifestado en campaña va en ese rumbo, va diciendo ‘todo o nada’, ‘valentía’, ‘coraje’, es lo que la gente necesita escuchar ahora; después de ese trayecto viene el ¿lo que dice lo hará?, ahí empieza a sobrevolar las dudas que es lo que los candidatos tienen que aferrar en el último tiempo de campaña, lo que digo lo voy a hacer. Esas son las dudas del elector, me lo dijeron tantas veces y nunca pasa. Lo que es bueno y que vimos en la encuesta anterior es que la gente no pierde la esperanza.

-Es imposible hacer futurología, pero ¿qué puede suceder después de las PASO?

-El después de las PASO será muy difícil y será muy difícil en esta elección que las consultoras demos en el clavo porque hay un voto que es muy disperso, que termina decidiendo en el momento de la elección y también habrá voto cruzado, porque a determinado candidato le conviene que gane el otro o al otro le conviene que gane el otro, entonces también se van a meter en la interna de los otros partidos. Son 5, 6 puntos que se pueden mover para un lado o para el otro. Después se va a clarificar mucho en la general donde la persona votará a quién realmente quiere hacerlo.