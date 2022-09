Larreta en Mendoza: "Nuestra preocupación es bajar la inflación, la gente no llega a fin de mes"

Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvo en Mendoza y brindó una conferencia de prensa acompañado de su coordinador general de campaña, Omar De Marchi, legisladores y dirigentes del PRO.

Respecto a su relación con el gobernador mendocino, Rodolfo Suarez, aseguró que: “La relación es muy buena. Estuve en reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio, hará un mes más o menos, y creo que la última fue en Corrientes. Hablo con él todo el tiempo. En esta oportunidad vine por muy poco tiempo porque estuvimos en San Juan en la mañana y tengo que volver esta noche mismo. Y tuvimos actividades más bien partidarias esta vez, pero tengo muy buena relación con él”.

Inevitablemente, fue consultado por los dichos del diputado nacional Máximo Kirchner, quien aseguró que "Juntos por el Cambio, está buscando muertes en las calles". Ante ésto, Rodríguez Larreta contestó: “Cuando se escuchan cosas como esas, uno las categorizaría como inverosímiles, ridículas prácticamente. Creo que lo mejor es no contestar".

"Entrar en discusiones de eso no nos lleva a ningún lado. Nuestra preocupación en la Argentina es cómo bajar la inflación. La gente no llega a fin de mes. Nuestra preocupación es cómo mejoramos la seguridad en el conurbano, en Rosario, en otras zonas del país. La gente tiene miedo, no puede salir a la calle. Nuestra preocupación es cómo desarrollar y hacer crecer la economía en Mendoza. En eso estamos trabajando. De hecho, justamente antes de venir, tuvimos una reunión muy buena de la Fundación Pensar y estamos trabajando para elaborar un plan en educación para la Nación, pero también para la provincia de Mendoza. Con Omar de Marchi y con todo el equipo acá pensamos que las preocupaciones la definen los mendocinos, no yo desde Buenos Aires. Pero cómo desarrollar a la provincia tiene que estar coordinado con el plan nacional y en eso estamos pensando, no en contestarle a Máximo Kirchner, concluyó sobre el tema.

Posteriormente, en una charla exclusiva con Daniel Gallardo, periodista de Ciudadano.News, brindó su apoyo a la posible precandidatura a la gobernación de Omar De Marchi y sentenció: “Por supuesto que lo respaldo a Omar, sin ninguna duda. Ya ha sido candidato, es una persona que conoce mucho Mendoza y además es natural que en la provincia haya una PASO. Respeto mucho al Gobernador, lo respeto mucho a Alfredo Cornejo, con quien tengo muy buena relación, pero creo que lo más sano es que haya una PASO en todo el país. Y en ese caso, obviamente, yo voy a estar apoyando a los candidatos del PRO y, especialmente en el caso de Omar, donde yo confío muchísimo en su criterio, en su capacidad y en su experiencia. De hecho, él trabaja conmigo en el armado nacional”.

Para finalizar, Gallardo le consultó por su punto de vista para recuperar la educación y el 70% de los chicos desplazados, a lo que Rodríguez Larreta respondió: “Una buenísima pregunta porque si me preguntas a mí, un desafío para Argentina es recuperar el terreno en lo educativo, con una revolución educativa. Tenemos mucho aprendido y mucha experiencia en la Ciudad de Buenos Aires que estamos dispuestos a compartir, no con el ánimo de decir que hay que hacer lo mismo ni nada por el estilo, pero sí de compartir nuestra experiencia. Pero sí digo que, resumiendo, lo dije recién en la en la conferencia, es decisión política y un plan. Hay que tener un plan en serio, un plan que se adecue al sistema educativo, a la necesidad del mundo del trabajo, que vuelva a incluir a los chicos que han quedado afuera del sistema, que se recuperen el tiempo y los días perdidos durante la pandemia. En la Ciudad de Buenos Aires, los chicos que tienen materias previas van los sábados. Y así como eso, hay muchas iniciativas para recuperar el tiempo, porque cada día vale” finalizó.

Cobertura periodística: Daniel Gallardo y Gabriel Landart.