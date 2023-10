La Federación Económica de Mendoza celebró sus 70 años de vida

En Luján de Cuyo, la Federación Económica de Mendoza (FEM), celebró sus 70 años de historia en la provincia con una convocatoria muy nutrida donde participaron dirigentes nacionales y provinciales, intendentes electos y en funciones y demás referentes.

El evento tuvo una fuerte mirada sobre la realidad que hoy atraviesa el país y lo que el empresariado que integra la FEM espera de quien administrará Argentina, después del 10 de diciembre.

“Nosotros decimos que quien sea presidente tiene que ser presidente con las pymes y nuestra preocupación y nuestra lucha va a ser para que quien termine siendo presidente llegue a entender y a comprender cuáles son nuestras necesidades y nuestros procesos, esperemos entrar en procesos constructivos y de gestión integrada para lograr una mejor Argentina”, reveló el presidente de la FEM, Santiago Laugero, a Ciudadano.News.

Quien también habló fue el secretario general de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, que reflexionó sobre lo que significa la FEM en el contexto de la economía del país: “Cuando se creó, hace 70 años, el país estaba en una convulsión por cuestiones políticas”, sentenció.

Y agregó: “Hemos atravesado momentos difíciles, pero seguimos atravesando la felicidad de 40 años de democracia, aunque todavía hay deudas que saldar, de parte de la política fundamentalmente”, dijo a la vez que continuó: “Una institución como esta es importantísima para sostener las necesidades y las convicciones de las pequeñas empresas que son las que nosotros representamos”.

“Entendemos que la existencia de esta institución es muy valiosa para la dirigencia nacional; para CAME porque es una de las labores importantes que CAME tiene dentro de su organización. Siempre ha brindado hombres para proponer y para discutir que han sido de mucha validez para los reclamos nacionales que hemos generado, contundente con las economías regionales, con la industria, con el comercio exterior y, por qué no, liderando un turismo regional atractivo y amigable con el medio ambiente”, afirmó Diab.

En tanto, para el empresario de CAME la segunda vuelta electoral, genera incertidumbre: “Se profundiza al haber dos modelos bastante disímiles, uno conocido y otro no. Hay gente que espera un cambio, otra que es más conservadora, pero de todas maneras eso genera incertidumbre que nos lleva a un estado muy complejo donde pedimos fundamentalmente a la clase política la moderación en el lenguaje para no complicar más la situación”.

Finalmente, cuando se le preguntó si en la mirada del empresariado argentino, que representa CAME, encuentra en las dos opciones presidenciales la solución que hoy necesita el país, señaló: “CAME es un universo de 1.500 federaciones, cámaras, asociaciones y 560 mil pymes, por lo cual es muy amplio el criterio y los intereses que son reales, no somos objetivos, defendemos nuestros intereses, pero también hay diversidad de opiniones con lo cual entendemos que las dos propuestas que se ofrecen deberían ser la solución para la Argentina.”

Producción periodística: Daniel Gallardo