Esteban Allasino, el elegido para la continuidad en Luján

Esteban Allasino es precandidato a intendente de Luján de Cuyo por la Unión Mendocina, con la idea de darle continuidad a la gestión actual, comenzada por Omar De Marchi y continuada por Sebastián Bragagnolo, fue entrevistado en Metaverso por Ciudadano News, y comenzó reivindicando el gesto del actual jefe comunal: “En la política los gestos históricos son otros, son aferrarse al poder".

Entonces, cuando una persona que es elegida por cuatro años decide cumplir el mandato y luego volver al llano, que es lo que debería ser lo habitual, sorprende”, afirmó, destacando que “en lo personal lo tomo como una buena señal de generosidad, de frescura, de hacer cosas distintas, convencido que son las cosas que están bien”.

Con experiencia en la gestión, siendo actualmente jefe de gabinete, afirmó: “Estoy muy preparado desde lo profesional; soy ingeniero civil, especialista en ingeniería vial, hace más de 14 años que soy docente en la Facultad de Ingeniería”, y además está a dos materias para recibirse en el posgrado de Administración de Empresa.

“Sobre todo mi mayor capital de aporte es que formo parte de un equipo muy potente, que es casi el mismo que tuvo Omar (De Marchi), que tuvo Seba (Bragagnolo), que es el equipo que ha logrado una transformación que es real y está a vista de todos en Luján”.

Reconociendo que se atraviesan épocas complejas, el candidato agregó: “Hay siempre malas noticias, un clima que no es el ideal y uno tiene que trasladar las cosas positivas porque es realmente lo que el vecino necesita, que lo resuelvan los problemas, que es no hacer tanto drama del problema, sino resolverlo, y eso es lo que hemos tratado de hacer estos últimos ocho años, que es enfrentar los problemas con optimismo y seriedad y resolverlos”.

Buenos números

“Hay tres datos que son reveladores de estos últimos ocho años de Luján: es el municipio que más creció de la provincia de Mendoza, casi un 50%.

Eso quiere decir que el mendocino elige vivir en Luján”, destacó Allasino, expresando que el departamento está, según Booking, ubicado en el top 3 de los destinos turísticos más elegidos por el argentino, y continuó: “Luján ha sido el municipio que en estos últimos cuatro años recibió la mayor inversión privada de la provincia, el 33% de toda la inversión privada, la transformación envalentona y motiva a seguir en Luján”.

Otra de las ideas en que vienen trabajando es el concepto de “La ciudad de los 15 minutos”, y al respecto, el dirigente de Unión Mendocina explicó: “el concepto de la ciudad de los 15 minutos lo desarrolló un arquitecto que se llama Moreno, y fue muy fuerte la impronta en Francia, en París, pero las buenas ideas hay que tomarlas así vengan del adversario más delictuoso, hay que tomarlas.

La ciudad de los 15 minutos y las cercanías es una ciudad que te invita a que vos puedas estudiar, comprar, trabajar, dormir y pasar tiempo con tu familia sin tener que subirte al auto, pudiendo hacerlo a pie o en bici”, lo que “es difícil pero es un desafío, y eso también permite que uno incorpore buenas prácticas como ciclovías, veredas, las mejoras de las plazas son todos lugares que invitan a estar y que generan comunidad”.

Servicios

A diferencia de otros departamentos del área metropolitana, poseen algunos servicios públicos municipalizados: “Luján tiene desafíos que otros municipios no tienen, administramos agua y cloaca, que Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén no tienen, tenemos una planta potabilizadora, un equipo, profesionales, máquinas, y a la vez, Luján es muy grande, tiene casi 5 mil kilómetros cuadrados, versus los municipios del Gran Mendoza que no llegan a 200”.

Y ejemplificó diciendo “levantamos una bolsa de residuos en El Carrizal y la tenemos que llevar hasta El Borbollón, lo que para nosotros son 120 kilómetros en ir y volver”.