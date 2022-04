Marisa Uceda: “Me da pena estar debatiendo esto donde las urgencias son otras”

Marisa Uceda, diputada nacional por Mendoza del Frente de Todos, habló sobre la posibilidad de que Diputados avance con el análisis del proyecto sobre el Consejo de la Magistratura.

“El proyecto puede tratarse en Diputados, lo que se venció es el ilegítimo plazo que la Corte había puesto a un poder independiente, se puede tratar si la oposición se digna que prestar los consensos necesarios para poder formar las comisione que hacen falta para tratar este proyecto que son j y derecho constitucional”, sostuvo en diálogo los periodistas Gabriel Landart y Rebeca Miranda en el programa Metaverso.

Y agregó: “La Corte no legisla y si el Congreso sanciona una ley y el Poder Ejecutivo la pone en vigencia, la Corte debería respetarla. La Corte lo que tiene es el control constitucional de las leyes, no decide qué ley se aplica o qué ley tiene vigencia o no. Por eso la irregularidad de este fallo. La Corte lo que podrá hacer en su momento y si alguien así lo plantea es evaluar la constitucionalidad de esta ley, pero no tiene otro poder”.

Con respecto a la posibilidad de abrir el debate en Senadores para ampliar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Uceda expresó: “Claramente esta Corte así como está funcionando nos falta un integrante que nombrar, hay que hacer mea culpa porque tiene que enviar el pliego el Poder Ejecutivo, pero hay cuatro personas debatiendo la Justicia de este país, de los cuales dos han sido nombrados por decreto y claramente tienen una adicción a una fuerza política”

La diputada también enfatizó: “La Corte no está funcionando como órgano institucional, eso hace que toda la Justicia no funcione como el pueblo argentino se merece. Me da pena que tengamos que estar debatiendo esto en un contexto donde las urgencias son otras, pero es la misma Corte la que nos lleva a tener que estar debatiendo sobre estos temas, esos egos incontrolables de estas tres personas nos están empujando a los representantes del pueblo argentino que tendríamos que estar debatiendo temas que realmente son urgentes, a debatir estas mezquindades producto de sus egos incontrolables”.

En tanto, la diputada admitió que: “La Corte busca controlar el Consejo de la Magistratura para mantener la verdadera casta que tiene este país, que es la del Poder Judicial, sobre todo los jueces de las Supremas Corte provinciales y nacionales, que no se han sometido a concursos, que no son elegidos por el voto popular”.

Finalmente, Uceda consideró que “es contra esa casta contra la que el poder político tiene que al menos desarticularla para que las instituciones de este país gocen de la democracia que tanto nos cuesta”.