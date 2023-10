La provincia de Buenos Aires, el Norte y la Patagonia, los distritos que explican el triunfo de Massa

La mejora de la performance del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quedó en evidencia con el incremento de provincias en las que se impuso con respecto a las PASO de agosto, ya que pasó de cinco a 13, mientras que el de La Libertad Avanza, Javier Milei, bajó de 16 a diez y Juntos por el Cambio cayó de victorias en tres distritos a sólo en uno.

Massa logró pintar de celeste las cinco provincias que había ganado en las PASO: Buenos Aires, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco y Formosa, mientras que sumó triunfos en otras ocho: Tucumán, La Rioja, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Por su parte, Milei pintó de violeta Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Misiones, Jujuy, Salta, San Juan, San Luis, Neuquén y Chubut. En esas diez provincias ya había triunfado en las PASO.

Pero el libertario no sólo no logró sumar ningún distrito este domingo, sino que además no retuvo seis provincias en las que había sido el más votado, las cuales se las arrebató Massa, que fueron Tucumán, La Rioja, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En todas ellas Milei pasó de primero a segundo y Patricia Bullrich quedó tercera.

En tanto, Juntos por el Cambio, en la suma de Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta, se había impuesto en las PASO en tres distritos, pero este domingo retuvo sólo uno, la Ciudad de Buenos Aires, ya que Entre Ríos y Corrientes dejaron el color amarillo y pasaron al celeste de Unión por la Patria.

En la provincia de Buenos Aires, que concentra el 38% del padrón nacional, Axel Kicillof fue reelecto con 44,8 por ciento de los votos, de modo que subió un impactante 8,4 respecto de las PASO del 13 de agosto. Néstor Grindetti, de Juntos por el Cambio, quedó en 26,7, y bajó seis puntos. Carolina Píparo llegó a 24,6 por ciento, y no llegó a subir un punto desde las PASO.

Esos números explican también la remontada de Massa, que lo llevó a ganar la elección con una diferencia de casi 7% frente a Milei.

Los números en el Norte

Sergio Massa tuvo una gran remontada en las provincias del Noroeste Argentina (NOA), y logró dar vuelta las elecciones respecto de las PASO en las provincias de Tucumán y La Rioja, y recortó sensiblemente las diferencias que había logrado Javier Milei en las provincias de Jujuy y Salta. En tanto, estiró la ventaja en las provincias de Catamarca y Santiago del Estero. La región NOA acumula el 12,6% del electorado: 4.458.000 votos.

En la provincia de Tucumán, la más populosa de la región NOA, Unión por la Patria lograba dar vuelta la elección de las PASO y alcanzaba el 44,81% de los votos, dejando a Javier Milei en segundo lugar con el 35,03%. Por su parte, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio sumaba el 14,67% y se ubicaba en el tercer lugar. El pasado 13 de agosto, en las PASO, el candidato libertario había sido el más votado con el 36% de los votos contra 33% de Unión por la Patria y un 22% de Juntos por el Cambio.

En Salta, Milei había arrasado con un 47% en las PASO contra un 24% de Sergio Massa. En estas elecciones, Milei retenía el primer puesto en la provincia, pero con 40,43%, con un Sergio Massa que recortaba diferencias y quedaba muy cerca con el 37,44%. Mientras que la fuerza liderada por Patricia Bullrich, alcanzaba el 14,04%.

Otro dato que dejó el mapa de las provincias fue que en las que Milei logró volver a ganar, en la mayoría de ellas lo hizo por un margen más estrecho frente a Massa en comparación a las PASO.

Por su parte, en la provincia de Santiago del Estero, Massa, estiraba la ventaja respecto de las PASO y alcanzaba 65,51% de los votos, contra 22,98% de Javier Milei y 8,08% de Patricia Bullrich. En las PASO, Sergio Massa había liderado, pero con un 53%.

En la provincia de Jujuy, donde gobierna Juntos por el Cambio, el candidato más elegido en estas elecciones generales fue Milei, como en las PASO, con el 37,54%, lo seguía Massa con el 32,14% y Patricia Bullrich con el 19,88%. En las PASO, Sergio Massa había sacado el 21% y se había ubicado en el tercer lugar.

En Catamarca, Massa lideraba con el 42,49%, Javier Milei quedaba en segundo lugar con 32,39% (mejorando mucho respecto del 24,7% de las PASO) y Patricia Bullrich tercera con 16,9%. Por su parte, el cordobés Juan Schiaretti alcanzaba un 6,6% y Myriam Bregman del FIT, cosechaba 1,59%.

En tanto, la provincia de La Rioja, fue otra de las que cambió de color respecto de las PASO. Massa se imponía con el 41,11% de los votos, dejando en segundo lugar a Javier Milei que alcanzaba el 37,65% y Patricia Bullrich tercera con el 11,8%. En las Paso, la provincia de La Rioja había quedado en manos de Javier Milei con un 40% contra un 21% de Sergio Massa.

Qué pasó en la Patagonia

Javier Milei perdió su caudal de votos en estas Elecciones Generales en la Patagonia con respecto a las PASO, debido a que en las Primarias había logrado imponerse en las seis provincias que componen la región y ahora solamente logró retener dos frente a un marcado crecimiento de Sergio Massa.

En las PASO, Milei se había impuesto en Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, mientras que Massa incluso había salido tercero en dos distritos (Chubut y Neuquén) detrás de Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, aunque mostró una gran recuperación y contra todos los pronósticos logró crecer en la región en promedio 10% para terminar ganando en cuatro de las seis provincias.

La Pampa fue la provincia en la que más paridad se registró: Sergio Massa se impuso con el 34,73% de los votos sobre Javier Milei (33,56%) y Patricia Bullrich (21,94%). Juan Schiaretti quedó tercero (7,45%) y Myriam Bregman (2,30%) finalizaron cuarto y quinta, respectivamente. En este distrito Massa había sacado 28,15% en las PASO, mientras que Milei había registrado un 32,77% con el que había logrado imponerse en las Primarias.

En Chubut Javier Milei se impuso con un 35,05% aunque cayó un 4% con respecto a las PASO, en las que había obtenido 39,40%. Sergio Massa mostró una gran recuperación y pasó del 22,82% en las Primarias al 32,17% para asegurar un sólido segundo puesto. Patricia Bullrich quedó tercera con un 20,62%, mientras que Juan Schiaretti obtuvo el 7,73% y Miriam Bregman un 4,40%.

Neuquén fue la segunda y última provincia de la Patagonia que logró retener Javier Milei, quien se impuso con el 36,67% de los votos (en las PASO había sacado 39,04%) sobre un Sergio Massa que obtuvo un 31,77% y mostró una gran recuperación frente a las Primarias en las que había obtenido el 19,76%. En el tercer puesto quedó Patricia Bullrich (20,60%) y luego se encolumnaron Schiaretti (5,96%) y Bregman (4,98%).

La provincia de Río Negro fue uno de los terruños en los que se impuso Sergio Massa con el 37,72% de los votos, marcando una tendencia alcista con los que había obtenido en las PASO (26,70%). Javier Milei quedó segundo con el 33,79% y perdió un poco más del 3% de los votos que había sacado en las Primarias (37,29%). Quedó tercera Patricia Bullrich con el 18,18%, mientras que Juan Schiaretti (6,27%) y Miriam Bregman (4,03%) finalizaron cuarto y quinta, respectivamente.

Santa Cruz, una provincia históricamente kirchnerista, mostró una resonante recuperación de Sergio Massa, quien se impuso con el 39,07% de los votos y creció 18 puntos teniendo en cuenta que en las PASO había sacado un 21,35%. Javier Milei también creció ahora sacó un 36,42% y en las Primarias había obtenido un 28,97%, aunque no le alcanzó para arrebatarle el primer lugar al candidato de Unión por la Patria. Completaron el orden Patricia Bullrich (15,31%), Juan Schiaretti (6,25%) y Myriam Bregman (2,92%).

En Tierra del Fuego, el territorio más austral de Argentina, se impuso Sergio Massa con el 38,20% (contra un 29,25% de las PASO) mientras que en el segundo puesto quedó Milei con el 33,82% (contra un 35,28% de las Primarias). Luego quedaron: Patricia Bullrich (14,95%), Juan Schiaretti (9,15%) y Miriam Bregman (3,85%).

Con información de Télam, Noticias Argentina y Ámbito