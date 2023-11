La 'canciller' de Milei contestó a corresponsales extranjeros sobre Brasil, China y el Vaticano

Diputada electa y posible ministra de Relaciones Exteriores si Javier Milei es presidente, Diana Mondino, se preocupó por aclarar, en reiteradas ocasiones, qué sucederá con las relaciones diplomáticas con China, Brasil y el Vaticano, tras los ataques a ambos estados por diferentes referentes del espacio.

A través de una conferencia de prensa internacional organizada por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), algunos cronistas brasileros quisieron conocer el futuro de las relaciones con el Brasil de Lula Da Silva y con la China de Xi Jinping.

Mondino aseguró: “Lo que dijo Javier es que no íbamos a tener trato gobierno-gobierno, estado-estado con China. Lo que dijo es, no vamos a tener relación gobierno-gobierno porque, ustedes saben perfectamente que, en Argentina, hay una enorme cantidad de tratos, el swap chino, las bases, la antena en el sur y las relaciones con empresas importadoras que comercian en yuanes. En donde es el Estado, el que decide quién comprará, cuándo compra, a cuánto comprará y si puede comprar. Eso es lo que el Estado argentino no va a hacer más con nadie. En el caso chino además tenemos tratos secretos, estos temas que te acabo de mencionar. Eso es lo que no vamos a tener. Por supuesto que, la relación comercial de cualquier particular o de cualquier empresa sigue con la total libertad que tienen ahora y que van a seguir teniendo. Al contrario, van a tener mucha más libertad porque no van a tener la interferencia actual de los intermediarios”.

Con respecto a Brasil, cuyo gobierno está participando activamente a favor del oficialismo representado en la candidatura de Sergio Massa, Mondino expresó: “Lo que estamos diciendo es que vamos a abrirnos al mundo completamente. En Brasil, lo que se criticó es el Mercosur en el sentido de modificar, modernizar el tratado de Mercosur para que ayude a las naciones que lo componen. Es un tratado que tiene un poquito más de 30 años, más todo el tiempo de preparación, en donde los cuatro países hemos cambiado mucho y en donde terminó siendo algo que, en vez de lograr creación de comercio, lo que ha terminado sucediendo es que hay desviación de comercio. Los cuatro países están intentando modificar el Mercosur, no es solamente una idea de Argentina”.

Acaso otra idea polémica fue la esbozada por Alberto Benegas Lynch (H) que a título personal lanzó, en el cierre de campaña de las generales de octubre, la necesidad, a su criterio, "de cortar las relaciones con el Estado del Vaticano" por la influencia "negativa" del Papa Francisco.

Benegas Lynch no es un actor cualquiera de La Libertad Avanza, fue uno de los nexos entre Javier Milei y Mauricio Macri y es uno de los académicos liberales del país más respetado fuera de nuestras fronteras.

Sin embargo, Diana Mondino, consultada por Noticias Argentinas, negó cualquier posibilidad de romper relaciones con las autoridades de la Iglesia Católica y el estado del Vaticano.

“No tenemos ningún interés en suspender, ni posibilidad, ni ninguna palabra que se les pueda ocurrir, de suspender las relaciones con el Vaticano, de ninguna manera. Por muchísimas razones. La última debería ser mencionar que en Argentina hay una importante población católica. Si bien para mí persona es la más importante, nosotros tenemos nuestra Constitución, tenemos el Concordato, tenemos un montón de cosas que, les recuerdo, son extremadamente importantes. Y, si el Papa Francisco quiere venir, va a ser recibido de todo corazón”.

Consultada acerca de posiciones en materia de relaciones exteriores que involucre a la LLA más PRO, la economista fue concluyente: “No hay Libertad Avanza más PRO, la que está yendo a las elecciones es La Libertad Avanza”.

A propósito de la polémica por las declaraciones sobre el státus de las Islas Malvinas y su población implantada por el Reino Unido, Diana Mondino sostuvo: “Para que no haya dudas, nosotros creemos que las Malvinas son suelo argentino y los residentes están alcanzados por el artículo 18, que son todos los derechos de nuestra Constitución. El que duda de eso tiene que volver a la primaria. Ahora bien, en estos cuatro años se hizo poco por la cuestión Malvinas. Mientras defendemos la soberanía de nuestro país en todos los foros que correspondan", intentaremos "ejercer nuestros derechos", por ejemplo, con respecto a la pesca y a los hidrocarburos.