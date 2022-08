Juicio contra Cristina: "El alegato del fiscal fue durísimo, con una precisión absoluta"

Este lunes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en la novena jornada, concluirán el alegato y pedido de condena en la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner y otros doce imputados por supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.

En declaraciones en el programa Metaverso, de lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Eduardo Gerome, exjuez y abogado penalista, expresó: "El alegato del fiscal fue durísimo, con una precisión absoluta, analizando prueba por prueba", además, "esta causa tiene miles y miles de hojas, documentación anexa, con chat, videos, audios, realmente tiene que haber hecho una investigación absolutamente exhaustiva y todas esas pruebas le fue dando una evidencia, que la fue poniendo a lo largo de su exposición, evidencia mayúscula, porque realmente era imposible no darse cuenta, inclusive, como decía hoy el fiscal, a esta altura no parece posible que Cristina no haya sabido todo esto, pero es algo que cae de maduro por las pruebas que han mostrado".

Por lo tanto, “cuando el fiscal empieza a investigar una causa y se encuentra con que realmente desde el más alto poder del estado habían hecho tal red de corrupción gigantesca como creo nunca en la vida del país había existido, me imagino que todo eso lo debe haber ido conmoviendo cada vez más y, entonces la pena que va a pedir hoy no puede ser leve porque tiene que ser acorde a todo lo que vino diciendo a lo largo de este tiempo".

Y completó: "Para colmo, que la jefa de la banda sea una persona que era la primera mandataria de la república, eso es un agravamiento mayúsculo para el pedido de pena que se quiere efectuar".

Entre las pruebas que podrían condenar a Cristina Kirchner, Gerome dijo: "Hemos visto chat, mensajes intercambiados entre todo el séquito de la banda, hemos visto que Cristina decía yo no soy amiga de Báez y hemos visto todas las reuniones de Báez, también una persona que vivía casi en una casa que era tipo tapera antes del 2003, en Santa Cruz, de repente se encontró con que se le daba toda la obra pública al día siguiente de que asumió el matrimonio Kirchner y esto obviamente fue obra del presidente en ese momento, pero después todo lo que continuó en los 8 años siguientes de dar las obras".

“Lázaro Báez recibía la plata, no hacía la gran cantidad de los caminos u obras que tenía que hacer, por lo tanto, se le pagaba igual y al día siguiente que termina el gobierno kirchneristas cierra todo, deja la gente en la calle, se va a la quiebra, no paga más nada".

Por otra parte, también "mostraron el testamento de Lázaro Báez. Qué la persona que es legítima dueña de sus bienes le impide a sus hijos, que son sus herederos, que por 30 años no pueden tocar nada", todas esas son "pruebas categóricas que indican la corrupción".

Al consultarle si la principal expectativa estará en los tres jueces para saber qué pasará y cómo esa decisión puede influir en las elecciones del 2023 dijo: "Se puede hacer una proyección, porque en cualquier causa donde las pruebas que se presentan son abrumadoras, no puede haber tribunal alguno que las pueda ignorar o tomar una decisión contraria", es más, "me parece que así como está el caso con el pedido del fiscal, los jueces que no harán ningún argumento previo, sino que solamente van a volcar su opinión en la sentencia que vayan a dictar el término del proceso".

Eduardo Gerome

"O sea que estimo que si ahora tienen que expedirse todas las defensas una por una, para poder dar su justificación de cada uno de sus defendidos, después de todo esto va a venir la sentencia definitiva. No creo que esto pase antes de diciembre, porque hay un tiempo que las defensas darán su tanto, pero me parece que es casi imposible que los jueces puedan apartarse de semejante prueba que se está reuniendo.

“El otro día hubo un detalle, que cuando la defensa de Cristina impugnó a los jueces recusándolos, ese pedido tuvo una respuesta tajante y de rechazo, porque advirtiéndose que era todo un cuestionamiento solo para ganar tiempo, pero encontró una debida respuesta del tribunal".

Para Gerome es importante analizar que "este es tribunal que no se deja presionar por estas cosas que pasan, porque la Justicia si no es independiente no pueden estar sujetos a las presiones, todos tenemos presiones en la vida, pero cuando se es juez se tiene que saber que habrá presiones y tener el temple necesario para que esas presiones no puedan influir en las decisiones que tomen".