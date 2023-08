El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y precandidato a presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, visitó Mendoza en el marco de la campaña electoral. En conferencia de prensa, se refirió a distintos temas, entre los que resaltaron:

Obras para Mendoza

“Me comprometí a hacer obras muy postergadas acá en la provincia, como la Ruta 7, tanto la que llega desde la Capital como de aquí a la cordillera. Vamos a agilizar y trabajar con las obras del paso del Cristo Redentor, que hoy es un colapso. Y también me comprometí con Ulpiano (Suarez), que fuimos esta mañana a ver todo el terreno que hay alrededor de la estación Mendoza, y traspasarle los terrenos al gobierno municipal”, comentó el candidato

Luego, aseguró que “la provincia va a contar con los fondos previstos para Portezuelo. Y cuando digo que la provincia va a contar, quiere decir que la provincia va a decidir en qué se usan esos fondos".

"Obviamente, la energía hidráulica es una energía sana, verde, con lo cual podemos promoverla, pero va a ser el próximo gobernador quien va a decir cómo se priorizan las obras. Vamos a ser un país federal, y terminar con esto de que el gobierno central en Buenos Aires decida en qué obra se hace en Mendoza”, expresó el precandidato a presidente.

Las jubilaciones

Rodríguez Larreta remarcó que el “ajuste tiene que acompañar la inflación. Hoy, desde que comenzó el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y Massa, la jubilación se ajustó, la ajustaron o bajó 30% en términos reales. Ajuste del 30% de la inflación es lo que ha hecho Massa y Alberto Fernández, Cristina Kirchner y compañeros”.

A continuación, propuso “que la fórmula acompañe a la inflación. Que la acompañe, no que la corra de atrás como es hoy” y remarcó que “una persona que aportó 29 años y medio no se jubila. No se jubila, tiene que esperar una moratoria y todo eso".

"Entonces, nosotros lo que proponemos es que haya una jubilación base más, un complemento proporcional a los años de trabajo. El que trabajó 28 años o 29 también pueda tener una jubilación. Y no como es hoy, que, si tiene menos de 30, pierde todo y se lo queda el Estado”.

Para cerrar la temática, recalcó que hay que revisar “todo lo que son los regímenes especiales. Vos tenés 207 regímenes especiales. Aclaro, no todos son estrictamente de privilegio. Pero hay que estudiar uno por uno"

"No hay razones por las cuales la gente tenga derechos diferentes, legislaciones diferentes. Somos todos iguales ante la ley. Le pongo el caso extremo, es el de la vicepresidenta que cobra ya, uno pierde la cuenta, está en 8, 10 millones de pesos. Podés ponerle 6, 8 millones de pesos por mes. Una jubilación mínima que no llega a 70, es una inequidad”.

La inflación

“120% de inflación. Salario real por el piso. Tiene gente que tiene un salario formal en la Argentina y aun así es pobre. O sea, el salario ni siquiera te garantiza hoy salir de la pobreza. Ese es el ajuste. Es el ajuste más fuerte que la Argentina está sufriendo y lo está sufriendo hoy”, consideró Rodríguez Larreta.

Luego explicó: “Nosotros proponemos una Argentina del desarrollo, que se recupere, que genere trabajo, más exportaciones. Pero el ajuste es hoy. Hoy es el durísimo ajuste que sufren todos los argentinos”.

Su relación con Vidal

“María Eugenia Vidal, por decirlo de alguna manera, siga trabajando conmigo. Hace 27 años que trabajamos juntos, más de la mitad de nuestras vidas. Y es un orgullo, es una dirigente política que yo más valoro en la Argentina y tiene experiencia, tiene experiencia de gestión, tiene trayectoria, tiene trabajo. Por eso para mí es un gran orgullo, además del afecto enorme personal y amistad que tenemos".

"Y lo mismo en el caso de Facundo Mánes, que pongo una visión moderna de futuro, de incorporación de tecnología, innovación a la producción. Así que en ambos casos para mí es un orgullo”, concluyó el candidato.

Producción periodística: Daniel Gallardo