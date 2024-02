En el marco del plan de lucha del Frente de Gremios Estatales, se realizará este jueves en la tarde un plenario de empleados del sector público para definir medidas de fuerza ante lo que consideran "un brutal ajuste” que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei.

“Trabajamos para bajar determinadas medidas que van en detrimento de las condiciones de vida de trabajadores, de la población en general y de la estructura del país”, aclaró en el programa Metaverso, de Ciudadano News, María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA).

Bajo el lema “El Estado no está en venta”, Boriotti explicó que “el impacto del ajuste es fuertísimo, con la diferencia que hay un ensañamiento particular con el sector público, que es el sector que garantiza derechos a la población, principalmente en el contexto de crisis que se profundiza día a día”.

La entrevistada destacó que hay muchas cosas para cambiar, y otras para mejorar y no dinamitar. Haciendo hincapié en el área de la salud remarcó a modo de ejemplo: “Salud necesita más presupuesto, no recortes de presupuesto, necesita que la medicación oncológica se pueda entregar en tiempo y forma, no tres meses después de lo necesario. Es necesario que la comunidad no tenga que hacer colas interminables para acceder a un turno y que haya disponibilidad de consultorios, quirófanos para que una persona se pueda operar de lo que necesita en el tiempo adecuado y no con listas de espera de un año”.

En el ámbito económico, observó que en las provincias hay un ajuste en lo salarial: “La salud está totalmente federalizada y cada provincia maneja un salario diferente, por eso es necesario unificar reclamos para poder torcer esta disposición del gobierno nacional de ajustar tanto en los salarios, las jubilaciones y todas las asignaciones y ajustar los presupuestos para salud y educación”.

En ese sentido, la presidenta de FESPROSA advirtió que en el plenario de hoy van a poner en consideración “una medida nacional por el aumento de la conflictividad en las provincias”.