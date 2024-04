Germana Figueroa Casas del PRO habla sobre los acuerdos en la Ley Ómnibus

Los bloques dialoguistas acordaron cambios nuevos con el Gobierno en lo que a la llamada “Ley ómnibus” se refiere. Para conocer un poco más al respecto, Círculo Político, lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 y Ciudadano News dialogó con Germana Figueroa Casas, diputada nacional del PRO, quien señaló cómo va el tratamiento de la ley ómnibus: “En esencia, aprobar una ley es un tema matemático, hay que llegar a la cantidad de votos necesarios y eso implica escuchar e ir modificando artículos a pedido de alguno u otro, hay que hacer ese trabajo que es lo que se estuvo haciendo”.

Sobre los puntos más delicados de la propuesta consideró que se han “se ha limitado bastante. Había dudas sobre las empresas privatizadas” y que “sobre los fondos fiduciarios, con eso se ha venido avanzando bastante”. Sin embargo, aclaró que “hay dudas sobre la reforma laboral. También hicimos planteos que han ido mejorando el tema impositivo, por ejemplo no había actualización de ganancias y se agregó. Es todo paso a paso”.

Respecto a la oposición dura, comentó que “ellos plantearon que no van a acompañar nada”. “No se, luego, cuando sean los artículos en particular, si acompañarán, pero ahí no lo puedo decir, supongo y por lo que han manifestado hasta ahora es que no querían acompañar nada”, remarcó.

Sobre la situación de las universidades, analizó su experiencia como profesora en la Facultad de Ciencia Económicas, de la Universidad Nacional de Rosario, comentó: “Tengo mi cátedra con compañeros de distintos partidos y la verdad que es una facultad de la que estoy orgullosa de pertenecer, así que puedo hablar de eso. Si es verdad que se habla mucho de negocios detrás de las universidades, de universidades que tienen pocos alumnos, y, sin embargo, reciben muchos fondos".

"Eso está bien que se revise y creo que todos los que queremos que a la universidad le vaya bien, queremos que sean auditadas para que no haya abuso, porque es dinero público, entonces que haya auditorías me parece razonable, no lo veo como revancha, lo veo como defender el dinero que es de todos”.

“Lo malo es que todo se transforma en un Boca-River, en dos extremos y es imposible hablar con racionalidad, porque cuando uno quiere ser racional le dicen que es tibio, pero no me importa que me digan que soy tibia y les voy a decir, las universidades cumplen un trabajo social de nivel, suman al crecimiento de la Argentina pero no son todas excelentes y no son todas serias y responsables, entonces hay que revisarlas”, concluyó.

