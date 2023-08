¿Fin de la SUBE? Un precandidato del PRO busca eliminar la tarjeta

¿Llega el fin de la SUBE? No es seguro, pero por lo menos eso propone uno de los precandidatos a jefe de Gobierno porteño del PRO. Se trata de Jorge, del PRO, quien presentó una propuesta con el objetivo de eliminar la tarjeta SUBE.

"Esto ya quedó viejo. ¿Cuántas veces quisiste viajar en transporte público y no encontraste tu tarjeta SUBE, o peor, no pudiste recargarla? Y si sos turista ni te cuento, no hay manera de que te puedas subir al subte o al colectivo", expresó Jorge Macri en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El precandidato explica que se deben sumar otros medios de pago al transporte público. Estos podrían ser el pago con el celular o la tarjeta de crédito, como ocurre en muchos países.

De hecho, en el video expresa que "el mundo ya fue para otro lado" en relación con el pago en los medios de transporte. "Si soy jefe de Gobierno, quiero que puedas utilizar el transporte público con tu celular o con una tarjeta de crédito directamente. Porque no hace falta inventar la rueda y, de nuevo, esto quedó viejo", remarcó Jorge Macri.

El spot