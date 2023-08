"Es un momento clave en la política argentina: lo nuevo está naciendo y lo viejo empieza a morir”

Días después de las PASO nacionales del 13 de agosto, empezaron a circular nuevas encuestas que marcan cómo se está armando el mapa político argentino.

“Vemos que no ha habido grandes cambios, se ve a una parte del electorado que ya ha definido dónde pararse, y tiene que ver no solo con la figura de Javier Milei, sino por una cuestión de hartazgo y de desilusión con la política tradicional y han encontrado en Milei el elemento para manifestarse”, expresó Aníbal Urios, titular de DC Consultores en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, con base en su último trabajo realizado entre el 16 y 18 de agosto.

En ese sentido, explicó que el que ya definió su voto es muy difícil que cambie, teniendo como referencia que “en casi todas las elecciones de las PASO a las generales no hubo grandes modificaciones”. De este modo, el sondeo ratifica que 70,4% de los encuestados va a repetir el voto en octubre.

No obstante, Urios destacó que no hay que perder de eje “al famoso indeciso que los tenemos en 15%”, y también hay contemplar quién puede captar un voto de los que no fueron a votar: “me parece que la tiene más fácil Milei que está conjugando un momento social”, afirmó.

“Esta elección fue un cachetazo a la política tradicional, muchos partidos tradicionales van a tener que rever muchísimo para lo que viene, este momento es clave en la política argentina, un antes y un después, lo nuevo está naciendo y lo viejo empezando a morir”, reflexionó el encuestador.

En tanto, en este escenario de tercios que quedó armado luego de las PASO, y contemplando un posible balotaje, según Urios “a Milei le conviene que vaya el candidato de Unión por la Patria”. Sin embargo, opinó “que Milei va a un balotaje con Patricia Bullrich porque el candidato de Unión por la Patria es el que tiene más problemas, entonces, lo veo con una mochila mucho más pesada de los tres”.