En un almuerzo picante, el PRO llegó a una frágil tregua

Los líderes del PRO se reunieron hoy y, luego de un intenso debate, declararon cerrado el desencuentro político entre Patricia Bullrich y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el operativo en el departamento de Cristina Kirchner. Los opositores acordaron bajar el tono de las declaraciones, aunque ni la jefa del partido ni Rodríguez Larreta cedieron en su postura.

Reunión tensa

En un almuerzo de un restaurante de Costanera, que duró cerca de dos horas y media, el expresidente Mauricio Macri no intervino para mediar entre las partes mientras el jefe de Gobierno justificaba el operativo. Luego aseguró que las críticas desde el mismo espacio político lo único que logran es dañarlo. Al mismo tiempo, Bullrich aseguró que no va a dejar de opinar porque “el kirchnerismo promete que vendrán tiempos peores”.

Rodríguez Larreta tuvo el apoyo de dos dirigentes alineados con Macri: María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo. Durante la charla, agregó que es grave atacar las decisiones que toma y calificó de “oportunismo electoral” las declaraciones de Bullrich. Por su parte, esta le contestó que ella sostiene la misma opinión sobre piquetes y orden público desde 2016.

Luego, la jefa del PRO aseguró que le habían pedido apoyo luego de que el gobierno porteño “cambió de opinión y decidió negociar” con el kirchnerismo, mientras que Larreta remarcó su derecho a “tomar decisiones de gobierno” y aseguró que su posición había sido “firme en todo momento”.

Luego la discusión apuntó contra Jorge Macri, ministro del Gobierno porteño, porque en una reunión del sábado, entre el gobierno nacional y el de la ciudad, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, amenazó que “si meten presa a Cristina, vamos a incendiar todo”, lo que el primo del presidente debería haber difundido. Sin embargo, este justificó el silencio en función de bajar los decibeles. Bullrich le aseguró que en su caso lo hubiese denunciado inmediatamente después de la reunión.

¿Una tregua frágil?

En el almuerzo participaron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Jorge Macri, Vidal y Ritondo. Además estuvieron presentes los dirigentes Diego Santilli, Humberto Schiavoni, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado y Fernando de Andreis.

Cuando Bullrich se retiró del restaurante, aseguró ante los presentes: “la sociedad debe ser protegida y no se puede vivir en la anomia, en un país sin ley, y en ese sentido hemos mantenido la posición”. Posteriormente, agregó: “a partir de ahora hemos decidido dar por cerrado este hecho y hemos decidido también que cuando el gobierno de la Ciudad toma decisiones, previas consultas a todos nosotros, respecto al apoyo que necesita, debe mantener la posición tomada y, en caso contrario, el gobierno de la Ciudad debe no preguntar y de esa manera tener la decisión y hacerse cargo y, en consecuencia, será su decisión y no la de todos”.