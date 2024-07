El informe de la UCA que confirma el crecimiento de los "trabajadores pobres"

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA-UCA) difundió una nota de investigación denominada "Nuevos pobres, pobres más pobres y más desiguales". La misma revela que "las clases medias de trabajadores semi calificados han pasado a formar parte de los 'nuevos pobres".

Aunque, el deterioro fue aún más problemático en "los hogares de estratos más bajos, dependientes de programas sociales o empleos informales". Por tal motivo, el director de ODSA, Agustín Salvia, fue entrevistado por el programa Sin Verso, de Ciudadano.News.

El titular indicó que "los datos del estudio pertenecen tanto a las cifras oficiales del informe de ingresos y empleos del Indec". "A partir de la información disponible, los niveles de pobreza habrían llegado en el primer trimestre a 55%. La indigencia habría reptado de 8% en el 2023 a un 19% en el primer trimestre de este año", afirmó.

"La situación fue un shock muy fuerte que produjo más de 6,5 millones de nuevos pobres y dentro de los pobres más de 4 millones de nuevos indigentes", agregó.

-¿La situación es aún peor para los que ya eran pobres?

-Exactamente, en este contexto recesivo de estancamiento ya se tocaba el fondo de reserva, los programas sociales si bien había una mejora en ellos, hoy para una familia tipo de dos adultos y dos niños sumando la AUH y la Tarjeta Alimentar representa el 50% de la canasta básica alimentaria y canasta básica total. Están lejos de salir de la indigencia o lejos de salir de la pobreza porque requieren de más trabajo y eso no está ocurriendo porque como las clases medias consumen menos y hay menos trabajo.

-¿Cuál es el panorama que se ven el mediano y corto plazo?

-La recesión en el corto plazo no está por salir, no se vislumbra una salida rápida de este proceso recesivo y de estancamiento, con lo cual la situación tiende que pensar que en el corto plazo los cambios están empeorando la situación. Esperemos que no, que no haya más recesión para que no se produzca pérdida de puestos de trabajo. Ya vienen generándose algunas pérdidas, pero no masivas, entonces lo mejor que puede ocurrir es que el trabajo siga siendo un cohesionador social.

-¿Hay algún apartado en cuanto a los niños?

-Los niños son los más afectados porque viven en hogares donde hay más consumidores y menos productores de ingresos, justamente son las familias más numerosas, donde hay más demanda de necesidades básicas que no están siendo satisfechas. El otro segmento que no siempre ha sido visibilizado son los adolescentes y jóvenes que incluso no terminan el secundario y quieren iniciar una carrera o inserción en el mundo del trabajo y no lo consiguen. Creo que es el segmento que está hoy vulnerando porque tampoco recibe programas sociales ni beneficios previsionales, como en el caso de las familias con niños, y tampoco hay medidas que les favorezca en la inserción al mercado de trabajo.