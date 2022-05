Cristina dijo que "en el Gobierno no hay pelea, sino debate de ideas"

La vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró este viernes en su discurso en Chaco que existe "insatisfacción democrática" y remarcó que a la gente "la plata no le alcanza, no llega a fin de mes, y hay trabajadores en relación de dependencia pobres, algo que no había pasado nunca en la Argentina",

"La pobreza la ubicábamos siempre por afuera del sistema formal, ahora no, esto es por la concentración de los ingresos y un sistema de salarios bajos", sostuvo Cristina al brindar en Resistencia un discurso sobre "Estado, poder y sociedad", tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus).

En el primer tramo de su exposición, la exmandataria manifestó que "el capitalismo se ha independizado de la ideología, hoy es un sistema de producción de bienes y servicios, produce desde proteínas hasta celulares".

"¿Por qué se ha independizado de las ideologías? Porque el capitalismo es el sistema de producción de Estados Unidos, nadie lo duda, pero en China también el sistema de producción es capitalista y ¿quién gobierna en China? El partido comunista chino, que es un sistema de partido único", siguió.

De inmediato, entre risas dijo: "Van a decir que levanté el sistema comunista chino. Pero el capitalismo más exitoso es el de China, no se registra que alguien haya incorporado la cantidad de hombres y mujeres a un proceso de producción como China ha llevado adelante", remarcó.

En esa línea, manifestó que "el capitalismo va donde gana plata y donde le conviene" y advirtió que "no es cuestión de ideologíasni de posturas internacionales".

También, Cristina cuestionó a la oposición por impulsar un proyecto para el uso de una boleta única de papel en las votaciones, al considerar que "la sociedad" tiene problemas más importantes, como que "no tiene laburo y no le alcanza la guita".

Durante su discurso, la vicepresidenta aseguró que "en el Gobierno no hay pelea, sino debate de ideas", al referirse a las especulaciones periodísticas sobre una supuesta tensión con el presidente Alberto Fernández. "Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó", dijo Cristina y bromeó con el hecho de que había recurrido al diccionario para encuadrar la situación, que, aseguró, es un "debate".

Además, recordó que haber elegido a Alberto Fernández para encabezar la fórmula del Frente de Todos en las elecciones del 2019 fue “un acto inteligente” y aseguró que “nunca tomé una decisión desde las hormonas, sí desde las neuronas"

Respecto a la actualidad económica, la expresidenta dijo que “el principal problema que tiene Argentina es la economía bimonetaria” que demanda dólares que necesita el país, y consideró que esta cuestión debe resolverse “con un gran acuerdo político”.



"Quienes no han visto las dificultades de las familias del país profundo para que sus hijos estudien. Es muy difícil valorar desde los grandes centros urbanos a los lugares, donde si no llega el Estado con su decisión, no hay oportunidades", expresó.

Cabre destacar que el Consejo Superior tomó la decisión de distinguirla por "su trascendente aporte a la consolidación del sistema democrático argentino durante su mandato", según expresó la institución académica en un comunicado.

Los encargados de entregar los atributos del lauro a la Vicepresidenta son Oestmann y García Sola con el acompañamiento del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.