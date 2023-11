Clima político en Argentina: polarización y cansancio ciudadano previo al balotaje

En una entrevista con El Interactivo (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano.News), Maximiliano Aguiar, presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP), compartió sus percepciones sobre el estado actual del escenario electoral, abordando la fatiga ciudadana, la polarización y otros aspectos clave bajo la premisa "¿Cómo está el escenario electoral a días de la segunda vuelta?"

Aguiar enfatizó el impacto del prolongado proceso electoral, que se ha extendido desde las elecciones provinciales hasta las municipales, generando una influencia significativa en el ánimo ciudadano. Según sus palabras, "La gente está cansada, agotada de este proceso electoral".

El presidente de ASACOP señaló una creciente polarización entre figuras políticas, en este caso, Milei y Massa, describiéndolo como un proceso que "tensa aún más a una ciudadanía, que está bastante tensionada". Maximiliano Aguiar observa que este escenario ha llevado a una dicotomía, donde la elección se reduce a blanco o negro.

Con menos de 24 horas antes del cierre de campaña, Maximiliano Aguiar anticipó un probable incremento en los votos en blanco e inasistencia electoral, motivados por el fenómeno del 'antivoto'. "Es probable que vote menos gente", afirmó, agregando que muchos ciudadanos podrían decidir entre "elegir al que les parece menos peor de todo esto o no votar".

Al abordar el papel de las redes sociales, presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP) destacó que estas han trasladado la política al espacio digital, donde el nivel de implicación del emisor con el discurso es más bajo. Sin embargo, señaló que esto llevó a un aumento de los niveles de odio en el discurso político, especialmente en un contexto de creciente polarización.

En relación con la veda electoral, el entrevistado subrayó que, si bien implica una restricción a la publicidad, no impide que los políticos sigan expresándose. "Lo que implica es que no pueden hacer publicidad. Eso está prohibido legalmente. Si pueden seguir posteando, hacer declaraciones y todo eso no está prohibido", explicó.

En cuanto a la polarización extrema y el "lenguaje de la cancelación", Aguiar expresó su preocupación por la forma en que se ha desarrollado la convivencia democrática. "Hay ciertas cuestiones en debate que han sido consenso democrático desde el comienzo, desde la vuelta a la democracia en 1983, que han sido puestas en cuestión", advirtió.

"Corremos el peligro de transformar nuestra vida política en lo que han sido algunos países (Aguiar nombró varios países latinoamericanos), en donde se descontrola ese nivel de cancelación del otro", advirtió.

“En Argentina hay otra grieta. La grieta que plantea Milei es casta-anticasta, ahora plantea una de republicanismo versus populismo. Massa planteó un autoritarismo versus democracia. No desapareció la grieta”, cerró el experto.

