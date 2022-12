CFK, tras la condena: “No seré candidata a nada”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio un discurso a través de sus redes sociales luego de que el Tribunal Oral Federal 2 la condenase a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos este martes, en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz conocida como Causa Vialidad.

"¿Saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015, cuando Scioli me pidió ser candidata a diputada. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice que la maltraten por una candidata inhabilitada, condenada", dijo la vicepresidenta.

Y remarcó: "No voy a ser candidata a nada, mi nombre no va estar en ninguna boleta".