Autocrítica peronista : "Tener a este payaso como presidente es porque hicimos algo mal" 

El Partido Justicialista tuvo su Congreso nacional en el estadio de Ferro, donde se consensuaron las perspectivas de la organización en el marco de los “momentos más dramáticos de los últimos cuarenta años de la recuperada democracia argentina”, según detallaron.

Marcelo Puella, presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas y congresal del Partido Justicialista, habló en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, y dio detalles de lo que fue el encuentro.

“Lo importante era tener una primera reunión después de la derrota que hemos tenido pos balotaje. A veces los peronistas cometemos el error de repasar el temario después de la convocatoria, entonces algunos fueron a un congreso con un temario armado y a veces no gusta eso”, explicó Puella.

Y agregó: “Yo quería tener un debate, pero hablar de cómo armar una sucesión a un expresidente como Alberto Fernández, que era presidente del partido, me parece una cuestión sólida de la carta orgánica. Lo tiene que suceder la vicepresidenta del partido, Cristina Álvarez Rodríguez y no que nos quisieran imponer una comisión, si no seguimos cagándonos en la carta orgánica del partido, en nuestro reglamento y no respetando las cosas elementales que hacen una convivencia política partidaria”.

—¿Entiendo que ni siquiera hubo un debate de autocrítica?

—No. En nuestro espacio, Frente Nacional de Agrupaciones, fuimos los primeros en hacer una autocrítica, para nosotros hoy tener a este payaso como presidente es porque hicimos algo mal. Coincido con el diagnóstico de algunos compañeros que no todo se hizo mal. Me gustaría ver con la crisis que le tocó vivir a Fernández a otro tipo y darle una pandemia a Milei a ver qué hubiese pasado, de los cuatro años darle dos de pandemia, si no está dando vacunas para el dengue, imagínate lo que hubiera sido el Covid.

—Hoy da la sensación de que el peronismo está acéfalo de una conducción.

—Está acéfalo de liderazgo, porque el sábado me junté con unos compañeros y decíamos cómo reorganizamos las cosas y hoy buscas un liderazgo y Cristina sigue siendo la única figura que podés mirar al presente, al pasado y más allá porque no creció nadie, podemos ver una excelente gestión de Axel (Kicillof), pero ¿nos alcanza con Axel? ¿Por qué no podemos mirar el NOA?, porque todavía nadie alcanza el NOA; en el NEA, el AMBA tampoco alcanzó. El peronismo necesita tener la humildad de tener un debate.

—A partir de la reunión del viernes, ¿cómo quedará el lugar de Alberto Fernández? ¿Quién lo reemplazará?

—Se armó una nueva conducción colegiada integrada por Kicillof, (Juan) Manzur, Álvarez Rodríguez, Lucía Corpacci, Analía Rach Quiroga, pero con esto va para lo institucional. Acá hay que debatir cuándo nosotros vamos a una interna partidaria porque ahí se resuelve el mal de todos los problemas. Si vamos a una interna partidaria, el que gana conduce y el otro acompaña entonces, ahí quiero que cada compañero presente su lista y que vayamos a la interna partidaria de afiliados.

—¿Kicillof podría ser la persona para conducir al peronismo, fuera de Cristina Kirchner?

—Axel es una figura que en este momento está más perfilado para la gestión de gobierno en la provincia y hay que dejarlo que gobierne la provincia para que sea un posible candidato en el 2027, no hay que quemar los cartuchos antes de tiempo. Hay que buscar candidatos a presidente del partido que tengan la voluntad y la experiencia dentro del PJ, que Axel nunca la tuvo dentro del PJ, porque los del peronismo somos complicados, lo reconozco, no somos de arrear con un palito.

—¿Sergio Berni fue muy duro en sus declaraciones, lo consideraría como un líder?

—No, Berni no puede ser líder de nada. Si yo tengo que tener como líder a Sergio Berni me quedo en mi casa. No me cae bien ni políticamente, ni en la gestión, ni en lo personal, me parece un personaje de comedia. Las conducciones se ganan, no se imponen, cuando fui vicepresidente por primera vez en el PJ a los 21 años fue porque gané una interna, no porque mi mamá se encaprichó que yo tenía que ser vicepresidente. Al peronismo le sobran cuadros, tenemos hombres como (Ricardo) Quintela, gobernador de La Rioja, ¿no tiene cualidades para ser presidente del PJ?, le sobran. Tenés a Manzur, ¿no le sobran cualidades para ser presidente del PJ?, ¿no sería necesario que un hombre con la experiencia de José Luis se pusiera al timonel de un proceso que necesita el peronismo hoy para ser una unidad nacional? En el caso del 2019 nos llevó a la unidad para hacer un frente diferente y tuvo la grandeza de renunciar al PJ para lograr el consenso. Esos grandes ejemplos nos tienen que servir, pero no podemos seguir buscando presidente del PJ cuando el 20% de los congresales del PJ se levantan y se las toman, quiere decir que algo no les gusta.